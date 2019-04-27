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Как минчане празднуют Пасху

28.04.2019 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 апреля православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресенье. Фотокорреспондент TUT.BY заглянул в минские храмы и запечатлел, как происходят праздничные богослужения и освящение пасхальной снеди.














 
 
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Фотокорреспондент TUT.BY заглянул в минские храмы и запечатлел, как происходят праздничные богослужения и освящение пасхальной снеди.
 
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