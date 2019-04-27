Источник материала: Радзiма

Третий весенний месяц, как и всегда, начнется выходным праздничным днем, потому что 1-го числа Первомай, или Праздник труда. Поскольку он выпадает ровно на середину недели, среду, то в этом случае никаких переносов рабочих не будет. А вот дальше изменения в рабочем графике и соотношение рабочих и выходных дней существенно изменится. График переноса рабочих дней на 2019 год установил Совет Министров Беларуси своим постановлением № 906 еще в декабре 2018 года. Так, традиционно выходной день Радуница выпадет на вторник 7 мая, поэтому и понедельник 6 мая тоже решено сделать выходным, отрабатывать этот перенос нужно будет в субботу 4 мая. Праздничный день 9 Мая в этом году выпадает на четверг, предшествующая ему среда 8 мая переносится на субботу 11 мая и тоже будет выходной. Таким образом, получатся пятидневные майские каникулы: 5, 6, 7, 8 и 9 мая.

Переносы рабочих дней коснутся, разумеется, и работы типографии, где печатается наша газета, и работы самой редакции. По этой причине два первых майских номера выйдут не по графику: «Радзіму» наши уважаемые читатели получат 4 и 11 мая, а затем всё в обычном режиме. И здесь спешим успокоить подписчиков: несмотря на все изменения, в мае вы всё равно получите восемь изначально запланированных номеров, так что мы свои обязательства перед вами выполним.

Как всегда, будут выполнять свою работу и медики района: переносы рабочих дней не повлияют на их график. Как рассказала главный врач центральной районной больницы Ирина Петрова, в поликлинике Глуска дополнительными выходными будут только праздничные дни: 1, 7 и 9 мая, в объявленные рабочими субботы 4 и 11 мая поликлиника будет работать по своему субботнему расписанию, а 6 и 8 мая — в обычном режиме. Кроме того, скорая помощь будет дежурить в местах проведения праздничных мероприятий.