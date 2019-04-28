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В 2018 году белорусам выдали 680 льготных кредитов на проведение ЭКО
28.04.2019 23:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2018 году в Беларуси выдано 680 льготных кредитов на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения. Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1»
В Беларуси 14% супружеских пар имеют тот или иной фактор бесплодия. Одним из направлений его экстракорпорального лечения является ЭКО. Белорусы при необходимости проведения такой процедуры могут брать льготные кредиты. В прошлом году их получили 680 пар.
Сейчас Минздрав
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В Беларуси 14% супружеских пар имеют тот или иной фактор бесплодия.
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