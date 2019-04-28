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В 2018 году белорусам выдали 680 льготных кредитов на проведение ЭКО

28.04.2019 23:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2018 году в Беларуси выдано 680 льготных кредитов на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения. Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» сообщила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Юлия Савочкина.

В Беларуси 14% супружеских пар имеют тот или иной фактор бесплодия. Одним из направлений его экстракорпорального лечения является ЭКО. Белорусы при необходимости проведения такой процедуры могут брать льготные кредиты. В прошлом году их получили 680 пар.

Сейчас Минздрав прорабатывает вопрос проведения бесплатной попытки ЭКО для супружеских пар в возрасте до 40 лет. По предварительным расчетам экспертов, если такая возможность появится, ей могут воспользоваться около тысячи семей в год. «Механизм предоставления бюджетного финансирования одной попытки ЭКО для наших супружеских пар основан на детальной проработке опыта России, Франции, Украины, стран Балтии, Израиля, где, в общем-то имеются схожие программы предоставления бюджетного финансирования ЭКО. Эффект, безусловно, есть», — проинформировала Савочкина.

 
 
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В Беларуси 14% супружеских пар имеют тот или иной фактор бесплодия.
 
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