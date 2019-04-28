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Ботанический сад приглашает на праздник «Май Победы»

28.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ботанический сад приглашает на праздник «Май Победы»

Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает минчан 9 мая на праздник «Май Победы» и тематические экскурсии «Памятная весна», сообщили БЕЛТА в учреждении.

Праздничные гулянья будут проходить с 12.30 до 16.30 на площадке возле экспозиционной оранжереи тропических и субтропических растений. Для гостей подготовят музыкальную программу, во время которой выступят военный духовой оркестр МЧС, танцевальный коллектив «Берсерк», а также гармонист, который исполнит мелодии довоенных и военных лет.

Зрители смогут поучаствовать и в танцевальном мастер-классе, посоревноваться в меткости и ловкости. В программе также интерактивная площадка «Партизанский лагерь», полоса препятствий, детские аттракционы, фотозоны.

Кроме того, будут организованы тематические экскурсии «Памятная весна», во время которых профессиональные гиды ознакомят с ландшафтом сада, расскажут о суровых буднях сотрудников учреждения в годы войны. Посетители пройдут по знаменитой Аллее Победителей, партизанской поляне и другим живописным уголкам. Узнать много нового можно будет и об уникальных декоративных коллекциях ботанического сада. Экскурсионные группы будут формироваться возле экспозиционной оранжереи тропических растений в 12.30 и 14.30.

Угощать гостей праздника планируют горячей солдатской кашей. Будут работать торговые точки и кафе.

Вход на ландшафтную зону Центрального ботанического сада платный.

 
 
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Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает минчан 9 мая на праздник «Май Победы» и тематические экскурсии «Памятная весна», сообщили БЕЛТА
 
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