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В Беларуси в 2018 году выдано 680 льготных кредитов на проведение ЭКО

28.04.2019 22:10 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси в 2018 году выдано 680 льготных кредитов на проведение ЭКО
Фото из архива

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году выдано 680 льготных кредитов на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения. Такие данные в эфире телеканала "Беларусь 1" привела главный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Юлия Савочкина, сообщает БЕЛТА.

По ее словам, обращения в Минздрав по поводу оказания бюджетной помощи приходят достаточно регулярно, потому что вспомогательные репродуктивные технологии - недешевый метод лечения. В настоящее время единственной поддержкой является предоставление льготного кредитования попытки ЭКО. По статистике, около 14% супружеских пар имеют тот или иной фактор бесплодия. "Я могу сказать, что обращаются за кредитованием ЭКО около 600-800 супружеских пар в год. Грубо говоря, около тысячи семейных пар в год хотели бы иметь то или иное бюджетное финансирование одной попытки ЭКО. По последним данным, выдано 680 кредитов за 2018 год", - рассказала Юлия Савочкина и подчеркнула, что сами технологии ЭКО достаточно развиты в Беларуси, которая входит в первую десятку стран по эффективности.

Отвечая на вопрос, принято ли решение по бюджетному финансированию первой попытки ЭКО, Юлия Савочкина отметила, что министерство в настоящее время проводит достаточно детальную проработку механизма того, как это будет происходить. Для Беларуси это будет совершенно новое направление, поэтому изучается успешный опыт других стран. "Механизм предоставления бюджетного финансирования одной попытки ЭКО для наших супружеских пар основан на детальной проработке опыта России, Франции, Украины, стран Балтии, Израиля, где в общем-то имеются схожие программы предоставления бюджетного финансирования ЭКО. Эффект, безусловно, есть", - проинформировала главный специалист.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос проведения бесплатной попытки ЭКО для супружеских пар в возрасте до 40 лет. Ожидается, что эта мера поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. Процедура экстракорпорального оплодотворения проводится в соответствии с законодательством при бесплодии и по желанию супружеской пары.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году выдано 680 льготных кредитов на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения. Такие данные в эфире...
 
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