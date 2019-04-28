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Картина выходных: пасхальные богослужения, итоги визита белорусской делегации в Китай и эстафета "Пламя мира"

29.04.2019 08:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 27-28 апреля

Православные верующие отметили Светлое Христово Воскресение - Пасху. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с праздником Воскресения Христова. Президент подчеркнул, что вера всегда была и остается нравственным стержнем белорусов, неисчерпаемым источником вдохновения на великие свершения во благо ближних, своего народа и родной страны. Глава государства в праздник Пасхи зажег свечу в храме Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района. В дар храму Президент передал икону "Воскресение Господне", написанную в мастерской Виктора Довнара по древней византийской технологии.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Православные верующие отмечают Пасху

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ, сообщила глава Администрации Президента Наталья Кочанова. Президент России пообещал провести расследование с привлечением спецслужб по трубопроводу "Дружба", если корпоративного расследования будет мало.

"Транснефть" заявила об умышленном загрязнении нефти в "Дружбе".

Премьер-министр Сергей Румас ознакомился с текущим состоянием и перспективами развития ОАО "Нафтан".

Итоги визита белорусской делегации в Китай: новые договоренности в торговле и курс на прямые инвестиции

Форум в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", который намечен на 2 июля, станет региональным продолжением пекинской встречи высокого уровня "Пояс и путь", заявили в посольстве Беларуси в Китае.

В китайском Хотане ждут белорусских туристов и готовы налаживать туристические обмены с Беларусью, сообщила начальник департамента пропаганды парткома округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая Гуин Су.

Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Мясникович держит под личным контролем работы по наведению порядка в Барановичском, Ганцевичском, Малоритском, Дрогичинском районах региона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации внесен на рассмотрение в правительство, рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

В 2018 году в Беларуси выдано 680 льготных кредитов на проведение ЭКО. Такие данные привела главный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Юлия Савочкина.

МАРТ определил порядок создания товарных отделов для продажи табачных изделий.

Караван эстафеты "Пламя мира" отправился из Минска в Рим, где 3 мая будет зажжен огонь II Европейских игр.

В Беларуси 26 апреля побит температурный рекорд 1993 года.

Генеральная прокуратура держит ситуацию с лесными пожарами в Беларуси на контроле. В отношении нарушителей противопожарных норм могут быть возбуждены уголовные дела.

Белорусские гимнасты завоевали 8 наград на тестовом турнире к II Европейским играм.

СЕГОДНЯ

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Онлайн-конференция "Валютный прогноз и экономические перспективы Беларуси в современных геополитических реалиях" с участием старшего аналитика компании "Альпари Евразия" Вадима Иосуба пройдет на сайте БЕЛТА с 10.30 до 11.30.

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Жилье для многодетных и нуждающихся как приоритет государственной социальной политики. Опыт белорусской столицы". Начало в 12.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О подготовке и проведении XXIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі". Начало в 14.00.

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Международный день джаза.

65 лет назад родилась Говорова Любовь Анатольевна (Россия), белорусская спортсменка (подводное плавание), мастер спорта СССР международного класса. Чемпионка мира в командном и бронзовый призер в личном зачете. Рекордсменка мира и СССР.

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Теги: Минск
 
 
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