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И снова - тепло! Погода в Витебске на неделю

29.04.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прогноз хороший: апрель распрощается теплом, а май подхватит эстафету. Но будет все же прохладнее, чем на минувшей неделе, когда термометр показывал до +22°С. К концу недели задождит.

В последние два дня апреля, в понедельник-вторник, днем до +13°С. Ясно, без осадков.

В среду и четверг, 1−2 мая, воздух прогреется до +14°С.

В пятницу, 3 мая, облачно, ожидается дождь. Термометр в дневные часы покажет +14…16°С.

В рабочую субботу, 4 мая, будет ветрено, но до плюс 19 градусов. В прогнозе — дождь.

 
 
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Но будет все же прохладнее, чем на минувшей неделе.
 
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