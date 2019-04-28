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И снова - тепло! Погода в Витебске на неделю
29.04.2019 08:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последние два дня апреля, в понедельник-вторник, днем до +13°С. Ясно, без осадков.
В среду и четверг, 1−2 мая, воздух прогреется до +14°С.
В пятницу, 3 мая, облачно, ожидается дождь. Термометр в дневные часы покажет +14…16°С.
В рабочую субботу, 4 мая, будет ветрено, но до плюс 19 градусов. В прогнозе — дождь.
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Но будет все же прохладнее, чем на минувшей неделе.
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