«Плохая» нефть, «Игра престолов», место силы и скандал на «Голос. Дети» - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

С прошедшим светлым праздником Пасхи вас, друзья. Видели наш трогательный фоторепортаж о том, как в Минск из Тель-Авива спецрейсом прибыл Благодатный огонь , который везли в Беларусь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме? А где в этом году побывал в праздник президент, читали ? «…Уже много-много храмов у меня за плечами, стараюсь помочь, где-то подремонтировать. Очень люблю эти храмы. Я не люблю, когда довлеют над людьми. И помпезности не люблю», — говорит Лукашенко. А мы, кстати, ездили в монастырь, где исцеляются люди, а молитва «отвоевала» дом у МВД — и вот здесь очень интересный репортаж из этого «места силы ». Еще вчера заглянули в минские храмы и посмотрели, как проходят праздничные богослужения и освящение пасхальной снеди. Ладно, а все остальное важное и интересное, что произошло на прошлой неделе и в выходные, не пропустили? Давайте повторим!













Все новости субботы, 27 апреля

Все новости воскресенья, 28 апреля





Кстати. Сегодня в Минске станет на один кинотеатр больше. Город пополнится «АртКинотеатром» в торговом центре «Европа», что на улице Сурганова, 57б. А мы побывали в новеньких кинозалах за несколько дней до запуска и расспросили директора о ценах на билеты и попкорн . Кстати, восьмой сезон «Игры престолов» смотрите? Помимо главного вопроса — кто займет трон — фанаты обсуждают еще и каждую новую жертву. Мы тут проанализировали все смерти от сезона к сезону и предлагаем вам проголосовать, кто умрет следующим . Но стоп-стоп-стоп: если вы еще не на восьмом сезоне, вас ждут спойлеры. Так что скорее досматривайте и присоединяйтесь к нашим гаданиям. А мы напоминаем. что сегодня выходит на русском третья серия восьмого сезона. Хотя вы и сами помните… А еще сегодня в минских кинотеатрах стартует фильм «Мстители. Финал»: заключительная картина о похождениях супергеройской команды, завершающая «Сагу бесконечности». Перед просмотром ленты мы решили вспомнить события, разворачивающиеся в предыдущих фильмах Marvel Cinematic Universe: освежите память и бегом в кино !

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