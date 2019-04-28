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«Плохая» нефть, «Игра престолов», место силы и скандал на «Голос. Дети» - все за выходные

29.04.2019 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

С прошедшим светлым праздником Пасхи вас, друзья. Видели наш трогательный фоторепортаж о том, как в Минск из Тель-Авива спецрейсом прибыл Благодатный огонь, который везли в Беларусь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме? А где в этом году побывал в праздник президент, читали? «…Уже много-много храмов у меня за плечами, стараюсь помочь, где-то подремонтировать. Очень люблю эти храмы. Я не люблю, когда довлеют над людьми. И помпезности не люблю», — говорит Лукашенко. А мы, кстати, ездили в монастырь, где исцеляются люди, а молитва «отвоевала» дом у МВД — и вот здесь очень интересный репортаж из этого «места силы». Еще вчера заглянули в минские храмы и посмотрели, как проходят праздничные богослужения и освящение пасхальной снеди. Ладно, а все остальное важное и интересное, что произошло на прошлой неделе и в выходные, не пропустили? Давайте повторим!



  • Узнали, что еще один высокопоставленный чиновник лишился работы — и, похоже, задержан силовиками. Речь идет об одном из зампредов Могилевского облисполкома, и мы попробовали покопать, в чем там, собственно, дело.
  • А еще сходили на Гомельский мясокомбинат, узнали, как он приходит в себя после мясного скандала. Помните же эти 170 тонн гнилого мяса, суды, посадки?.. Сегодня у руководства на повестке дня два главных вопроса: как предприятию восстановить свое честное имя и как поднять экономические показатели? Без первого не решится второй. Ведь сразу после той истории спрос на продукцию гомельских переработчиков снизился, а объемы выручки по сравнению с показателями прошлых лет сократились едва ли не наполовину.
  • Как думаете, стране нужен новый мотовелозавод? Бывший мэр Минска Ладутько уверен, что очень. Площадка под него уже зарезервирована, нужно финансирование — и немалое.
  • Кстати, автомобилисты, вот точно интересный для вас текст. Мы тут нашли Geely Atlas с пробегом 150 тысяч км — и немного шокированы. Рассказать, что с ним стало?
  • Знакомьтесь: Кирилл Лысак, Дмитрий Аврамчик, Дмитрий Матуйзо, Олег Барма и Виталий Монтик. Пардон, то есть Кирилл Федорович, Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Юрьевич, Олег Анатольевич и Виталий Михайлович. Не понимаете пока, кто все эти люди? Эти пять молодых мужчин-преподавателей работают на одной кафедре БГУКИ, вуза, который многие считают «женским». Каждый из них пришел в культуру и образование по-разному, но точно осмысленно. Давайте расскажем вам, что приводит молодых и амбициозных в культуру и образование, как модные рэперы помогают понять первокурсников (кто, думаете, круче: Гнойный или Оксимирон?), чему они учатся у своих студенток, а также что делать, когда они в тебя влюбляются. Ну и конечно, спят ли наши герои со своими студентками, спросили — не сдержались, простите.
  • А вот у нас еще и история 14-летнего Коли, который учит магистрантов БГУ, представляете? «Мы понимаем, что смарт-контракты — это сложно. Особенно для вас, только начинающих осваивать эту технологию», — дерзко заявляет Коля сидящим в ряд взрослым парням. Он очень крутой и классный!


  • Вот здесь расскажем, как девушка из Гомеля на один день стала «тенью» посла Великобритании Фионны Гибб. Напомним, инициатива #ЦеньНаДзень — это блиц-стажировки для девушек 18−24 лет, которые заинтересованы в развитии карьеры и своего лидерского потенциала. На один день они становились «тенью» послов или руководителей международных организаций, чтобы ближе познакомиться с их работой. «Обычно посольство ассоциируется с закрытым, недоступным для чужих глаз пространством. Мне казалось, что здесь все очень строго и формально. Но это совершенно не так. Меня поразил командный дух, довольно неформальное общение между сотрудниками. Нет строгих временных рамок работы», — рассказала нам потом Вероника. Фионна, кстати, скоро уезжает из Беларуси — и нам очень жаль.
  • А новый текст нашего конкурса «Район на район» читали? Вот здесь — рассказ минчанки из трущоб в Аранском переулке, района, которого больше нет. «„Яма“, как называли местные жители этот район. Моего переулка теперь нет на карте Минска. Он располагался между кондитерской фабрикой „Коммунарка“ и швейной фабрикой имени Крупской. Сразу не узнала его на снимках, так как никогда не видела наших домиков на фотографиях. Резанула подпись — трущобы Минска. Тогда нам так не казалось».
  • Так, что там у России с Украиной? Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям отдельных районов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а гражданам всей Украины. Зеленский же в ответ посоветовал российским властям «не тратить зря время и не соблазнять граждан Украины паспортами РФ». Говорит, в Украине хорошо известны те преференции, что дает российский паспорт — «право быть арестованным за мирный протест, не иметь свободных выборов и право вообще забыть о правах и свободах человека». Поэтому, по его словам, вряд ли найдется много украинцев, которые захотят получить этот документ. Ой, а видели, что, возможно, Порошенко (и не только) запретят выезд за границу?
  • В Казахстане в июне пройдут внеочередные выборы президента — и мы уже знаем, кто поборется за этот пост. Спойлер: нет, Назарбаевы не участвуют.
  • Читали о скандале после победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»? Вот здесь все подробности и заявление Эрнста.
  • А вот и новости нашего спорта. Сегодня сборная Беларуси по хоккею в Казахстане попробует вернуться в элиту мирового хоккея. Мы решили снизить градус напряженности и «прогнать» американского защитника белорусской сборной Ника Бэйлена через тест о соперниках нашей команды. Получилось забавно.

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Кстати. Сегодня в Минске станет на один кинотеатр больше. Город пополнится «АртКинотеатром» в торговом центре «Европа», что на улице Сурганова, 57б. А мы побывали в новеньких кинозалах за несколько дней до запуска и расспросили директора о ценах на билеты и попкорн. Кстати, восьмой сезон «Игры престолов» смотрите? Помимо главного вопроса — кто займет трон — фанаты обсуждают еще и каждую новую жертву. Мы тут проанализировали все смерти от сезона к сезону и предлагаем вам проголосовать, кто умрет следующим. Но стоп-стоп-стоп: если вы еще не на восьмом сезоне, вас ждут спойлеры. Так что скорее досматривайте и присоединяйтесь к нашим гаданиям. А мы напоминаем. что сегодня выходит на русском третья серия восьмого сезона. Хотя вы и сами помните… А еще сегодня в минских кинотеатрах стартует фильм «Мстители. Финал»: заключительная картина о похождениях супергеройской команды, завершающая «Сагу бесконечности». Перед просмотром ленты мы решили вспомнить события, разворачивающиеся в предыдущих фильмах Marvel Cinematic Universe: освежите память и бегом в кино!

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Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Доброе утро! С прошедшим светлым праздником Пасхи вас, друзья. Видели наш трогательный фоторепортаж о том, как в Минск из Тель-Авива спецрейсом прибыл Благодатный...
 
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