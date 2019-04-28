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Солнечно, тепло - и грозы. Погода в Гродно на этой странной рабочей неделе
29.04.2019 08:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе погода на Гродненщине будет теплой и комфортной. Аномальных летних температур, как в минувшую субботу, не предвидится. Будет ясно и солнечно, правда, в пятницу, возможно, будет дождь и гроза.
Сегодня, 29 апреля, до +18°С, солнечно и сильный ветер — порывами до 14 м/с.
Во вторник, 30 апреля, — до +16°C, ясно, без осадков, но ветрено.
В среду, 1 мая, станет холоднее. Температура воздуха днем до +14°С, облачно, но без осадков. (Вы же помните, что в среду отдыхаем?)
В четверг, 2 мая, станет теплее — до +17°C. Переменная облачность, без осадков.
В пятницу, 3 мая, — до +16°C, днем возможен дождь и гроза. Порывы ветра до 14 м/с.
Хорошей недели вам, друзья!
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На этой неделе погода на Гродненщине будет теплой и комфортной. Аномальных летних температур, как в минувшую субботу, не предвидится. Будет ясно и солнечно, правда...
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