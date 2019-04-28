Солнечно, тепло - и грозы. Погода в Гродно на этой странной рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе погода на Гродненщине будет теплой и комфортной. Аномальных летних температур, как в минувшую субботу, не предвидится. Будет ясно и солнечно, правда, в пятницу, возможно, будет дождь и гроза.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, 29 апреля, до +18°С, солнечно и сильный ветер — порывами до 14 м/с.

Во вторник, 30 апреля, — до +16°C, ясно, без осадков, но ветрено.

В среду, 1 мая, станет холоднее. Температура воздуха днем до +14°С, облачно, но без осадков. (Вы же помните, что в среду отдыхаем?)

В четверг, 2 мая, станет теплее — до +17°C. Переменная облачность, без осадков.

В пятницу, 3 мая, — до +16°C, днем возможен дождь и гроза. Порывы ветра до 14 м/с.

Хорошей недели вам, друзья!

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