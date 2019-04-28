Солнечно, дожди, грозы. Погода в Бресте на этой странной рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе погода на Брестчине будет холодной, но вполне комфортной. Аномальных летних температур больше пока не предвидится.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, 29 апреля, до +19°С, солнечно, но ожидаются дождь и сильный ветер — порывами до 14 м/с.

Во вторник, 30 апреля, — до +17°C, ясно, без осадков, утром может пройти небольшой дождик.

В среду, 1 мая, станет холоднее. Температура воздуха днем — +13−15°С, облачно, но без осадков. (Вы же помните, что в среду отдыхаем?)

В четверг, 2 мая, будет также прохладно, но, впридачу ко всему, — дождливо и очень ветрено.

В пятницу, 3 мая, — до +16°C, днем дождь, гроза, очень сильный ветер — порывы до 19 м/с.

Рабочая суббота же «порадует» брестчан температурой до +12ºС и дождями. Ну, хоть не так обидно в офисах сидеть!

Хорошей недели вам, друзья!

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