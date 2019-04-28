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Прячем купальники и достаем куртки. Погода в Гомеле на этой странной рабочей неделе
29.04.2019 08:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну что, успели вчера загореть под первым настоящим весенним солнцем? Нет? Зря! Теперь купальники наденем не скоро, впереди — похолодание.
Итак, по
Во вторник — ясно, безветренно и +15ºС.
В среду (выходной!) и четверг — также +15ºС и переменная облачность.
В пятницу — на пару градусов теплее и возможен долгожданный дождь.
Рабочая суббота же порадует гомельчан температурой до +16ºС и теплым безветренным днем.
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Впереди - похолодание.
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