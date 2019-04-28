Прячем купальники и достаем куртки. Погода в Гомеле на этой странной рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Ну что, успели вчера загореть под первым настоящим весенним солнцем? Нет? Зря! Теперь купальники наденем не скоро, впереди — похолодание.

Итак, по данным pogoda.by, в понедельник ожидается +14ºС, порывы ветра до 15м/с.

Во вторник — ясно, безветренно и +15ºС.

В среду (выходной!) и четверг — также +15ºС и переменная облачность.

В пятницу — на пару градусов теплее и возможен долгожданный дождь.

Рабочая суббота же порадует гомельчан температурой до +16ºС и теплым безветренным днем.

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