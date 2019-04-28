С 29 апреля частично закрываются два выхода со станции метро «Октябрьская»

Источник материала: Tut.by

Выходы закрываются с целью проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена в Twitter.



Иллюстрация: пресс-служба Минского метрополитена

«С 29 апреля по 4 мая 2019 года будут закрыты частично (наполовину) выходы № 1−1 и № 1−2 станции „Октябрьская“ с целью проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Столичный метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.