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С 29 апреля частично закрываются два выхода со станции метро «Октябрьская»
29.04.2019 08:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выходы закрываются с целью проведения ремонтных работ. Об этом
«С 29 апреля по 4 мая 2019 года будут закрыты частично (наполовину) выходы № 1−1 и № 1−2 станции „Октябрьская“ с целью проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Столичный метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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Выходы закрываются с целью проведения ремонтных работ.
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