Интервью с председателем районного объединения профсоюзов Александром Левченко

Источник материала: Радзiма

С председателем районного объединения профсоюзов Александром ЛЕВЧЕНКО мы побеседовали накануне Первого мая. Для профсоюзов это не только «профессиональный» праздник, но и день, когда подводятся итоги сделанного за трудовой год. Вот мы и спросили у Александра Александровича, с каким багажом профсоюзы пришли к нынешнему празднику, что запланировано, с какими проблемами обращаются глусчане в профсоюз, и о многом другом.

— Защита прав трудящихся, отстаивание их интересов — основное направление нашей работы. Поэтому и начать разговор хочу с того, что приведу несколько цифр, чтобы можно было увидеть результат этой работы.

В 2018 году в Беларуси по требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено 4 243 177 руб. незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм. Мониторингом было охвачено почти 17 тысяч организаций и предприятий страны, выявлено свыше 41 тысячи нарушений законодательства о труде, 342 уполномоченных должностных лица нанимателя привлечено к дисциплинарной ответственности. Как правило, большинство проблем, которые представители профсоюзов видят в ходе мониторингов или с которыми приходят граждане, удается решить путем переговоров с руководством организаций. Но если мирным путем разрешить ситуацию не получается, профсоюзы готовы отстаивать интересы трудящихся в судах. За 2018 год в пользу работников были рассмотрены судом 104 дела, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда, 214 споров удалось решить без обращения в суд. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 99 человек. И за каждой этой цифрой стоят реальные люди, которым мы помогли решить конкретную проблему. Я считаю, что это как раз те дела, которыми можно гордиться.

— Каждый месяц в нашем районе проходят правовые приемы. Какие проблемы волнуют жителей?

— Да, каждый последний четверг месяца приезжают правовые инспекторы труда, чтобы проконсультировать глусчан по возникшим у них вопросам. Приемы проходят, как правило, в организациях, но обратиться может любой член профсоюза из любой организации. Как и в целом в республике, в основном обращения связаны с вопросами трудовой деятельности. Так, были обращения по поводу незаконного увольнения, консультировались граждане по вопросу работы в выходные дни, приходят за разъяснениями и по поводу распределения и работы молодых специалистов.

Напомню, что выездные правовые приемы — это только одна из форм работы. Если у человека возникают вопросы, не обязательно ждать до приема, можно в любое время позвонить или прийти ко мне, связаться по телефону с юристами Федерации профсоюзов Беларуси, оставить письменное или электронное обращение. Можно получить консультацию на интернет-портале ФПБ: там работает сервис, на котором представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям.

— Прошедший год был ознаменован важными для профсоюзного движения событиями — шла работа над законопроектом Трудового кодекса, было подписано Генеральное соглашение между Правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019—2021 годы. Насколько я понимаю, 2019 год будет не менее ответственным?

— Этот год для профсоюзного движения страны — отчетно-выборный. Во многих первичных профсоюзных организациях района уже прошли собрания и конференции. Так, закончилась избирательная кампания во всех первичках системы образования района, подходит к концу в агропромышленном комплексе. На высоком уровне прошла отчетно-выборная конференция в Глусском УКП «Жилкомхоз». Отмечу, что во многих первичках были выбраны новые профсоюзные лидеры, и они уже с новыми силами приступили к этой общественной работе.

— Всегда волнующая и интересная, потому что насущная, тема — это цены. Федерация профсоюзов ежемесячно проводит их мониторинг.

— Нашим «народным» мониторингом охвачено 274 магазина во всех регионах страны. Цены анализируются по 98 наименованиям продуктов, это крупы, молочная продукция, мясо, курица, детское питание, то есть социально значимые группы товаров. Помимо продуктов питания, под контролем специалистов ФПБ и стоимость одежды, белья и обуви, медикаментов и лекарственных средств. В преддверии учебного года проводится мониторинг наборов одежды, белья, обуви и канцелярских принадлежностей для учащихся.

Причем мониторинг цен не означает только констатацию фактов — рост или снижение цены на отдельные категории товаров, также анализируются цены в сравнении со средним доходом населения того или иного региона. Надо сказать, что эта работа ведется в тесном взаимодействии с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Нацбанком, производителями и представителями торговых сетей. Это позволяет выяснить, на каком этапе в пути от производителя к потребителю цена товара вырастает, по каким причинам происходит рост, и исходя из этого регулировать данные процессы.

Анализ цен в марте этого года (по сравнению с февралем) показал, что в Могилёвской области цены на многие продукты питания сохранились на прежнем уровне. При этом заметно выросли цены на капусту (на 52 %), картофель (27 %), пшенную крупу (13 %), субпродукты (12 %), говядину (8 %), свеклу (8 %) и ржаной хлеб (7 %). В марте снизились цены на огурцы (на 26 %), зелень (12 %) и овсяную крупу (7 %). Самые дорогие продукты питания в области оказались в Бобруйске, Осиповичах и Быхове. В Глусском районе цены держатся на среднеобластном уровне.

— В ближайшее воскресенье отмечается Всемирный день охраны труда. Очевидно, что профсоюзы много делают в этом направлении.

— В прошлом году профсоюзами выявлено по всей республике более 64 тысяч нарушений законодательства об охране труда. Была приостановлена эксплуатация более двух тысяч единиц неисправных механизмов и оборудования, которые могли стать причиной травмирования работников. Кроме этого, технические инспекторы ФПБ приняли участие в расследовании 375 несчастных случаев на производстве, что позволило не допустить ущемления прав потерпевших, семей погибших. В шести несчастных случаях со смертельным исходом и в одном, приведшем к тяжелой производственной травме, профсоюзные техинспекторы труда не согласились с заключениями госинспекторов труда, оформили особые мнения, которые были приложены к документам специальных расследований, дела были направлены в суд. Контролировалась выплата потерпевшим на производстве работникам и членам их семей компенсаций, предусмотренных коллективными договорами.

В организациях республики в 2018 году в результате несчастных случаев на производстве погибли 144 человека, и 700 человек получили тяжелые производственные травмы. В Глусском районе зарегистрировано два несчастных случая, в первом из них тяжелую травму получил рабочий ООО «Мансион», во втором — погиб тракторист-машинист эксбазы «Глуск».

Глусский райком профсоюза работников АПК в этом году провел мониторинг соблюдения норм и правил охраны труда во время посевной кампании в трех хозяйствах: в «Турино-агро», «Глусской Заре» и эксбазе «Глуск». Наиболее хорошо организовано обеспечение спецодеждой, медаптечками и средствами пожаротушения в «Турино-агро». В остальных хозяйствах всё это тоже есть, но не в том объеме, в котором требуется, поэтому сейчас это всё дозакупается. Что касается горячего питания, в четырех хозяйствах района работают столовые, два хозяйства («Турино-агро» и «Заря Коммуны») обеды закупают в Глусском райпо. Жалоб на плохое питание от работников мы не слышали.

— Какие мероприятия готовятся к 1 Мая?

— В музее в преддверии праздника откроется выставка, посвященная 115-летию профсоюзного движения. Непосредственно 1 мая состоится концерт, на городском стадионе пройдет футбольный матч на призы районного объединения профсоюзов. В прошлом году глусчане хорошо откликнулись на идею первомайского велопробега, и в этом году он снова пройдет. Я приглашаю всех желающих, сбор будет 1 мая в 12 часов, скорее всего, у входа на стадион (возле военкомата), маршрут займет примерно шесть километров. Кстати, участников ждут еще и призы: они достанутся победителям в номинациях «Ретровелосипед (самый старый велосипед)», «Леди на велосипеде» и «Папа, мама, я — спортивная велосемья». Так что доставайте свои велосипеды, новые и совсем старенькие, можете даже украсить их, берите с собой детей — заряд бодрости и хорошее настроение я вам гарантирую.

Беседовала

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ