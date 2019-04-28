Кинологи Сморгонского отдела Департамента охраны провели день открытых дверей

Источник материала: Светлы шлях

21 апреля 1927 года Народный комиссар внутренних дел БССР Александр Сташевский подписал инструкцию об организации деятельности центрального питомника служебно-розыскных собак. Именно эту дату сегодня принято считать Днем образования кинологических подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД. На данный момент четвероногие бойцы несут службу в департаментах охраны и исполнения наказаний, внутренних войсках и других подразделениях МВД.

Накануне своего профессионального праздника милиционеры – кинологи Сморгонского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь организовали и провели день открытых дверей для учащихся ГУО «СШ №7 г. Сморгони». Милиционеры рассказали ребятам о возможностях служебных собак, способах и методах их дрессировки, порядке применения при несении службы.

В ходе проведения акции также демонстрировались служебный автомобиль, вооружение, экипировка и специальные средства, тактика действий наряда группы задержания при поступлении сигнала тревоги с охраняемого объекта, условия содержания собак. Милиционер-кинолог группы задержания прапорщик милиции Максим Мартусевич со служебной собакой Дельта и специалист службы безопасности охраняемого объекта ООО «Белагротерминал» Игорь Ковба (собака Дэви) провели совместные показательные выступления по общему и специальному курсу дрессировки служебных собак и задержанию условного преступника.

Ребята с горящими глазами наблюдали за тем, как ловко и быстро четвероногие помощники выполняли команды кинологов. В рамках проведения профориентационной работы школьникам был продемонстрирован тематический видеофильм, вручены буклеты.









Общее фото





После завершения мероприятия, учащиеся не спешили расходиться, обступили кинологов, пробовали свои силы в дрессировке питомцев, неуверенно, но настойчиво, подавая команды.

Начальник Сморгонского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Евгений БЫШКАЛО.

Фото предоставлено отделом охраны.