ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кинологи Сморгонского отдела Департамента охраны провели день открытых дверей

29.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

21 апреля 1927 года Народный комиссар внутренних дел БССР Александр Сташевский подписал инструкцию об организации деятельности центрального питомника служебно-розыскных собак. Именно эту дату сегодня  принято считать Днем образования кинологических подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД. На данный момент четвероногие бойцы несут службу в департаментах охраны и исполнения наказаний, внутренних войсках и других подразделениях МВД.

Накануне своего профессионального праздника милиционеры – кинологи Сморгонского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь организовали и провели день открытых дверей для учащихся ГУО «СШ №7 г. Сморгони». Милиционеры рассказали ребятам о возможностях служебных собак, способах и методах их дрессировки, порядке применения при несении службы.

В ходе проведения акции также демонстрировались служебный автомобиль, вооружение, экипировка и специальные средства, тактика действий наряда группы задержания при поступлении сигнала тревоги с охраняемого объекта, условия содержания собак. Милиционер-кинолог группы задержания прапорщик милиции Максим Мартусевич со служебной собакой Дельта и специалист службы безопасности охраняемого объекта ООО «Белагротерминал» Игорь Ковба (собака Дэви) провели совместные показательные выступления по общему и специальному курсу дрессировки служебных собак и задержанию условного преступника.

Ребята с горящими глазами наблюдали за тем, как ловко и быстро четвероногие помощники выполняли команды кинологов. В рамках проведения профориентационной работы школьникам был  продемонстрирован тематический видеофильм, вручены буклеты.

Кинологи Сморгонского отдела Департамента охраны провели день открытых дверей

Кинологи Сморгонского отдела Департамента охраны провели день открытых дверей

Общее фото

Кинологи Сморгонского отдела Департамента охраны провели день открытых дверей

После завершения мероприятия, учащиеся не спешили расходиться, обступили кинологов, пробовали свои силы в дрессировке питомцев, неуверенно, но настойчиво, подавая команды. 

Начальник Сморгонского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Евгений БЫШКАЛО.

Фото предоставлено отделом охраны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 апреля 1927 года Народный комиссар внутренних дел БССР Александр Сташевский подписал инструкцию об организации деятельности центрального питомника...
 
Новости дня
Новости общества
 
С 29 апреля частично закрываются два выхода со станции метро «Октябрьская»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Смалявiцкi край
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика