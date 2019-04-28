“В суворовском мечты сбываются”

Источник материала: Единство

Среди будущих защитников Отечества в кадетских погонах немало наших земляков. Один из них – уроженец города Борисова Илья Марков. Парень обучается на выпускном курсе в Минском суворовском военном училище.

– Мой прадед прошел Великую Отечественную войну, – поделился Илья. – С тех пор военная династия в нашей семье оборвалась. И я очень хочу ее возобновить. В Борисове обучался в средней школе № 16. Планировал после выпуска поступать в военное высшее учреждение образования. Но узнал о существовании суворовского училища. Посоветовался с мамой и решил, что МСВУ – лучшее место для подготовки к военной карьере.

Не секрет, что поступить в МСВУ – задача не из простых. Желающих примерить кадетскую форму традиционно много. Но лишь самые достойные получают право ее носить.

– В период поступления в суворовское я сдавал экзамены по математике, русскому языку, физческой подготовке, а также проходил психологическое тестирование, – заметил Илья. – Конкурс в тот год был 8 человек на место. Я знал о высокой конкуренции, поэтому серьезно готовился к предстоящим испытаниям. Хоть и был хорошо готов, волнение не отпускало: в голову закрадывалась мысль, что моих знаний может быть недостаточно…

Опасения Ильи оказались напрасны. Он не просто поступил в МСВУ, но и показал один из лучших результатов по итогам вступительных испытаний среди всех абитуриентов.

– Поначалу было непривычно, – рассказал Илья. – Ранний подъем, строгий распорядок дня… Но я быстро адаптировался. Думаю, в этом заслуга наших командиров. Они сумели нас сплотить и ввести в ритм кадетских будней. Весь наш курс быстро сплотился – и жить стало веселее.

Каждый день воспитанников МСВУ полон событий. Они учатся, участвуют в различных конференциях, интеллектуальных шоу, поэтических вечерах, посещают театры, кино… Дополнять этот список можно бесконечно долго. Но вывод напрашивается один: суворовцы развиваются и интеллектуально, и духовно.

– Больше всего я люблю выезды на полигоны, – рассказал Илья. – Там мы стреляем из разных видов оружия, получаем опыт боевой работы в полевых условиях. Об этом мечтает каждый мальчишка. А в суворовском такие мечты сбываются.

Наиболее подготовленные суворовцы принимают участие в Параде войск Минского гарнизона. Илья Марков удостоился этой чести в 2017 году.

– Традиционно Парад войск открывает рота суворовцев-барабанщиков, – поделился парень. – Однажды и мне выпала возможность стать частью столь важного события. Я шел в парадной коробке в первой шеренге. Сложно передать словами эмоции, которые я испытывал. Но в их основе – гордость за себя, Вооруженные Силы и страну.

В школьные годы Илья любил читать. Особенно мальчишку вдохновляли произведения Достоевского и Грибоедова. К увлеченю литературой в училище у Ильи добавилось новое хобби, которому он посвящает большую часть свободного времени.

– Здесь я полюбил спорт, – рассказал Илья. – Раньше я почти им не занимался. Разве что в школе на физкультуре, чтобы сдать нормативы. А сейчас осознаю, что в здоровм теле – здоровый дух. И каждый защитник Отечества должен быть, в первую очередь, спортивным. Больше всего люблю бег на длинные дистанции. Когда ты бежишь безумно уставший, хочешь остановиться, отдохнуть, но превозмогаешь себя и продолжаешь бег. В такие переломные моменты и закаляется сила воли.

В процессе обучения в МСВУ суворовцы регулярно посещают различные военные факультеты в гражданских вузах и Военную академию Республики Беларусь. Знакомятся с бытом курсантов и спецификой подготовки будущих офицеров. В ходе таких экскурсий многие и решают, каким будет их дальнейший жизненный путь.

– Планирую поступать в Военную академию на факультет военной разведки, – поделился суворовец. – Не раз был на экскурсиях в подразделениях сил специальных операций. И решил, что хочу проходить службу в бригаде специального назначения. Это сложно, но очень почетно.

У Ильи есть два младших брата. Они равняются на суворовца, гордятся им. И их мама признается, что будет рада, если все трое ее сыновей будут стоять на страже Отчизны в армейских рядах.

– Быть военным – это большая ответственность, но и огромный почет, – уверена Юлия Дмитриевна. – Далеко не каждый способен быть достойным защитником Отечества. Я горжусь своим сыном. Он выбрал правильный, мужской путь. И показывает личным примером своим братьям, каким должен быть настоящий мужчина.

Приезжая домой, в Борисов, Илья встречается со своими друзьями, товарищами. Рассказывает о своих кадетских буднях, планах на будущее. И личным примером агитирует сверстников и младших товарищей связать свою жизнь со священной миссией защиты нашей страны. Потому, что это почетно, престижно и необходимо.

Татьяна Григорян, фото автора