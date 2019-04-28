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КТО С СОБАКОЙ ДРУЖИТ, ТОМУ ОНА ВЕРНО СЛУЖИТ

29.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

В преддверии Дня образования кинологических подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь корреспондент «А» отправилась в питомник служебных собак Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь, что в Борисове. Там уже более десять лет служит Сергей Александрович.
– Никогда не думал, что стану кинологом, – начинает рассказ собеседник. – Два моих двоюродных брата служили в Борисовском отделе Департамента охраны. Я всегда брал с них пример, старался подражать. Именно поэтому после прохождения срочной службы в Вооруженных Силах решил прийти работать именно сюда.
То ли по воле случая, то ли руководство разглядело в парне потенциал, Сергею предложили поработать кинологом, и он согласился.
– Помню день, когда меня познакомили с Айком – бельгийской овчаркой – молодым и энергичным псом, которого хозяева добровольно отдали в питомник, – с блеском в глазах вспоминает кинолог. – Эта порода и сейчас редкая в нашей стране, что уж говорить о времени десятилетней давности. Изначально я прошел курсы здесь, на базе Минского областного питомника, затем еще обучался в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
Когда пришло время проявить себя в деле, Сергей с Айком не подвели. Дебютное успешное задание, второе раскрытое дело… Затем было первое место в областных соревнованиях – послужной список пополнялся победами. Но через три года Айка не стало – пес умер от инфаркта.
– В тот момент я хотел бросить службу, ведь Айк был для меня не просто напарником, а настоящим другом, – вспоминает Сергей. – Сказать, что я к нему привык, – ничего не сказать.
… Во все века время считалось лучшим лекарем. Так произошло и у Сергея. Он пошел дальше по выбранной стезе и решил приобрести пса. К слову, кинологи могут прийти на службу со своей собакой.
– Переломив себя, я купил щенка бельгийской овчарки маленуа, – делится кинолог. – Практика показала, что это собака-работник, порода выводилась столетиями непосредственно для службы.
Так в жизни Сергея появился Айс.
У милиционера уже был опыт работы, неоднократно он проходил курсы повышения квалификации, поэтому с воспитанием щенка особых трудностей не возникло. Спустя время пес стал четко выполнять команды, с полуслова понимал хозяина.
Сейчас Айсу шесть лет. Благодаря ежедневным усердным тренировкам он стал настоящим профессионалом, способным спасать жизни и предотвращать преступления. На каждую собаку в охране заводится личное дело – это еще одно подтверждение, что они полноценные сотрудники милиции.
Он уверенно демонстрирует нам свои умения на площадке. Пес выполняет положенные приемы: за считанные секунды разгоняется и преодолевает барьер, изящно и быстро проходит полосу препятствий, с легкостью обнаруживает и задерживает «преступника». Стандартные приемы он выполняет на «отлично», но ведь не может быть лучший пес без своей «изюминки». Козырь Айса – умение лазать по деревьям и перепрыгивать преграды высотой до трех метров.
– Как и люди, каждая собака индивидуальна, – рассказывает Сергей. – Можно применять в дрессировке одну и ту же методику, однако результаты будут совершенно разные. Главное – постоянная работа и закрепление полученных навыков на практике. Совершенствоваться нужно постоянно.
Работать Сергею приходилось и в Новый год. Как-то в праздничную ночь они с собакой несли боевое дежурство. Раздался звонок: злоумышленник проник на стоянку для грузовых автомобилей и похитил имущество из машины. Айс взял след и привел милиционеров прямо к порогу дома правонарушителя. Однако того не оказалось на месте. Через несколько часов вызов повторился – вор снова проник на парковку. Снег замел следы, и милиционерам пришлось бы долго его искать. Однако Айс в считанные минуты привел Сергея к машине, где прятался вор.
Айс живет у Сергея дома и стал полноценным членом семьи. Он ладит с супругой хозяина Ольгой, которая тоже служит в Борисовском отделе Департамента охраны, и всегда готов защитить их сына Андрея. Когда ребенок заплачет, пес тут как тут и уже с нежностью лижет ему руку, чтобы успокоить. На работе Айс энергичен и всегда готов отправиться на дело. А вот дома он любитель поспать и понежиться. Он эмоционален и легок на подъем. Лишь стоит Сергею надеть форму, Айс тут же меняется – не сдерживая эмоций, устремляется к двери.
Кинолог уверен, что собакам иногда необходимо давать свободу и отдых. И не стоит забывать о поощрении, это элемент, без которого в обучении никак.
Кинолог с многолетним опытом работы, Сергей советует каждому, кто раздумывает, заводить собаку или нет, очень серьезно подходить к этому вопросу:
– Хорошо подумайте, будет ли у вас время и силы, чтобы воспитывать питомца. В противном случае собака будет вести себя бездумно, и вы не сможете ее контролировать, а это может иметь плачевные последствия. Чтобы собака не бросалась на людей, попусту не лаяла и не чувствовала себя одинокой, с ней нужно заниматься. Я рад, что с Айсом ни разу не было неприятных инцидентов, он никого не пугал и не вызывал порицаний, – поглаживая пса, говорит Сергей. – Главное – берегите и любите тех, кого приручили!

 
 
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Любовь к животным – обязательное качество кинолога. Без любви он не сможет обучать, воспитывать собаку и уделять ей должное внимание. Не менее важная черта...
 
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