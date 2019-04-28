Таможенные правила при пересечении границы авиатранспортом. Система Такс фри.

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Ответ: В отношении товаров для личного пользования, ввозимых физическими лицами на таможенную территорию ЕАЭС в багаже воздушным видом транспорта, нормы беспошлинного ввоза в 2019 году не менялись: как и ранее общая стоимость таких товаров не должна превышать 10 000 евро (в эквиваленте), а общий вес составлять не более 50 кг.

Установленные Указом Президента Республики Беларусь от 22.12.2018 № 490 нормы при въезде чаще одного раза в три календарных месяца (до 300 евро и до 20 кг) не распространяются на случи ввоза товаров для личного пользования воздушным видом транспорта. При этом для целей применения вышеуказанной нормы, ограничивающей беспошлинный ввоз товаров для личного пользования при въезде чаще одного раза в три календарных месяца, факты въезда физического лица на территорию Республики Беларусь воздушным видом транспорта не учитываются.

Вопрос: Я гражданин Российской Федерации и постоянно там проживаю, но часто летаю за границу через Национальный аэропорт «Минск», могу ли я воспользоваться системой Такс Фри при вывозе товаров? И еще один вопрос по данной теме: если иностранец оформил чек Tax Free в магазине в Минске и летит домой через Москву, где в Национальном аэропорту «Минск» ему проставить отметку таможни, если таможенный контроль на этом рейсе не проводится?

Законодательством Республики Беларусь предусмотрен возврат сумм налога на добавленную стоимость (т.е. «Такс Фри») физическим лицам, не имеющим постоянного места жительства в государстве - члене ЕАЭС, при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Таможенные органы Республики Беларусь в месте убытия с таможенной территории ЕАЭС подтверждают вывоз указанных в чеке специальной формы «Чек на возврат НДС» товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС путем проставления отметок на чеке.

Соответственно, в описанных обстоятельствах системой Такс Фри в Национальном аэропорту «Минск» не сможете воспользоваться ни Вы (так как являетесь лицом, постоянно проживающим в РФ -в государстве – члене ЕАЭС), ни иностранное лицо, следующее рейсом из Минска в Москву (так как в этом случае перемещение осуществляется в переделах единой таможенной территории ЕАЭС и аэропорт не является местом убытия с таможенной территории ЕАЭС).

Вопрос: В магазине беспошлинной торговли, который находится по прилету в Национальном аэропорту «Минск», мне отказали в продаже 4 литров алкогольных напитков, ссылаясь на требования таможенного законодательства. Но ведь физическому лицу можно ввозить 5 литров, пусть и с уплатой таможенных платежей. Разъясните, пожалуйста, эту ситуацию.

В соответствии со статьей 245 Таможенного кодекса ЕАЭС такие товары, как алкогольные напитки и пиво, табак и табачные изделия, реализуются в магазинах беспошлинной торговли (МБТ) лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС в количественных нормах, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов. Учитывая, что допускается беспошлинный ввоз физическими лицами в сопровождаемом багаже на таможенную территорию ЕАЭС алкогольных напитков в количестве не более 3-х литров, сотрудник МБТ не вправе продать Вам алкогольные напитки в количестве, превышающей 3 литра.

Обращаем внимание, что товары, приобретенные в МБТ прибывшими на таможенную территорию ЕАЭС физическими лицами рассматриваются как товары для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже физического лица при его следовании через таможенную границу ЕАЭС, т.е. на них распространяются нормы беспошлинного ввоза. Так, например, если Вы приобрели в МБТ по прилету в аэропорт 3 литра алкогольных напитков и при этом в Вашем багаже уже было 2 литра алкогольных напитков (например, ранее приобретенных за рубежом, в том числе в МБТ аэропорта вылета), общее количество имеющихся алкогольных напитков составит 5 литров, соответственно Вам необходимо будет заполнить пассажирскую таможенную декларацию, следовать через «красный» коридор и уплатить таможенные платежи в отношении 2-х литров алкогольных напитков (в части превышение нормы беспошлинного ввоза) – а это по 10 евро за 1 литр.

Напоминаем, что ввоз физическими лицами в качестве товаров для личного пользования алкогольных напитков в количестве более 5 литров запрещен.

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Инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни

Татьяна Линник





