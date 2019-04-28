Похолодание, ветер и немного дождя. Погода в Могилеве в эту странную рабочую неделю

Источник материала: Tut.by

Апрельская репетиция лета окончена — весна возвращается, друзья. В первые дни мая в Могилеве будет уже прохладнее и ветрено. А в конце этой странной прерывистой рабочей недели и вовсе прогнозируют дождь.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 29 апреля, будет солнечно и до +14°С.

Во вторник, 30 апреля, также ожидается +14°С и ясная погода, а днем — порывистый ветер.

В выходной 1 мая станет пасмурно, днем — по-прежнему ветрено. Еще и немного похолодает: +5…+13°С. А в стране, между прочим, выходной!

Большая часть четверга также будет пасмурной и ветреной. Но потеплеет: ожидается +9…+16°С.

В пятницу, 3 мая, станет еще теплее — +7…+17°С, но ветер усилится, будет пасмурно. А к вечеру — еще и дождливо. Ну, зато в рабочую субботу будет не обидно сидеть в офисах!

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