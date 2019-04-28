ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Похолодание, ветер и немного дождя. Погода в Могилеве в эту странную рабочую неделю

29.04.2019 10:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Апрельская репетиция лета окончена — весна возвращается, друзья. В первые дни мая в Могилеве будет уже прохладнее и ветрено. А в конце этой странной прерывистой рабочей недели и вовсе прогнозируют дождь.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 29 апреля, будет солнечно и до +14°С.

Во вторник, 30 апреля, также ожидается +14°С и ясная погода, а днем — порывистый ветер.

В выходной 1 мая станет пасмурно, днем — по-прежнему ветрено. Еще и немного похолодает: +5…+13°С. А в стране, между прочим, выходной!

Большая часть четверга также будет пасмурной и ветреной. Но потеплеет: ожидается +9…+16°С.

В пятницу, 3 мая, станет еще теплее — +7…+17°С, но ветер усилится, будет пасмурно. А к вечеру — еще и дождливо. Ну, зато в рабочую субботу будет не обидно сидеть в офисах!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Имя механизатора ОАО «Дрибин-Агро» Виктора Шлендова часто можно видеть на страницах нашей газеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика