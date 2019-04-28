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Можно ли заменить газовый баллон, если никого нет дома

29.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Можно ли заменить газовый баллон, если никого нет дома

«Слышала, что производить замену газового баллона необходимо только в присутствии потребителя. Так ли это, или все же есть ситуации, когда можно это сделать в отсутствии хозяев или доверенных лиц?»

Вопрос, поступивший от подписчицы газеты «Авангард» на страницу районки в социальных сетях

Согласно действующему законодательству, не допускается доставка баллонов работниками газоснабжающих организаций (филиалов) потребителям газа без выполнения работ по подключению и пломбированию баллонов. Замена газовых баллонов (отсоединение использованного и присоединение баллона с газом) производится в соответствии с требованием технической инструкции 37-2016.

Так, согласно данной инструкции, при отсоединении газового баллона, находящегося в помещении, где установлено газоиспользующее оборудование, необходимо удалить из помещения посторонних лиц, проверить соответствие номера баллона, подлежащего замене, номеру, указанному в ведомости на доставку СУГ, открыть форточку или фрамугу окна на кухне, закрыть краны на газоиспользующем оборудовании, закрыть вентиль баллона и убедиться в плотности его закрытия прибором или мыльной эмульсией, отсоединить баллон от регулятора давления, навернуть на штуцер вентиля заглушку с прокладкой, вынести баллон из помещения и погрузить его на автомобиль.

При подсоединении баллона с газом в помещении, где установлено газоиспользующее оборудование, необходимо убедиться в том, что форточка или фрамуга окна на кухне открыта, краны на газоиспользующем оборудовании закрыты, визуально проверить целостность прокладки в накидной гайке регулятора давления, проверить герметичность соединений при закрытых кранах газоиспользующего оборудования и открытом вентиле баллона при помощи специальных приборов или мыльной эмульсией, произвести розжиг горелок газоиспользующего оборудования и отрегулировать горение пламени. После проверки качества работы горелок закрыть краны на газоиспользующем оборудовании и вентиль на баллоне, произвести опломбирование баллона, провести инструктаж по правилам пользования газоиспользующим оборудованием, внести запись о выполненной работе в «Ведомости на доставку сжиженного газа и платы за газ от потребителей газа» и, произведя расчет, выдать документ потребителю газа об оплате за газ в баллоне.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, при отсутствии потребителя газа данные работы произвести невозможно, – проинформировал мастер по эксплуатации газораспределительных систем Буда-Кошелевского РГС ПУ «Рогачевгаз» РПУП «Гомельоблгаз» Александр Семенов.

 
 
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