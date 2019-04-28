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Минтранс объявил предквалификационный отбор инвесторов для реконструкции М10

29.04.2019 09:54 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минтранс объявил предквалификационный отбор инвесторов для реконструкции М10
Фото из архива

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси объявило о начале предварительного отбора участников конкурса по реконструкции участка автодороги М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин) на принципах государственно-частного партнерства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Минтранс приглашает все заинтересованные компании представить свои заявления на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном предварительной конкурсной документацией.

"Целью проведения предварительного отбора участников является выявление и отбор наиболее компетентных компаний и консорциумов, способных реализовать проект, для их участия в последующих этапах конкурса", - пояснили в министерстве.

Заявления на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 14.00 по минскому времени 28 июня 2019 года.

Как сообщалось, в пилотном проекте ГЧП по реконструкции М10 государственным партнером выступит Министерство транспорта и коммуникаций. Частный партнер будет отвечать за проектирование, реконструкцию, финансирование, содержание и техническое обслуживание пяти участков автодороги М10 общей протяженностью 85,25 км. Капитальные затраты оцениваются в 185,8 млн евро. Начало реконструкции - четвертый квартал 2020 года.

Проект предусматривает увеличение числа полос с двух до четырех, увеличение допустимой нагрузки на ось с 10 т до 11,5 т и повышение ограничения скорости для легковых автомобилей с 90 км/ч до 120 км/ч, для грузовых - с 70 км/ч до 100 км/ч.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси объявило о начале предварительного отбора участников конкурса по реконструкции...
 
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