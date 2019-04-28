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Погода на неделю: по ночам заморозки, днем до +18°С, а кое-где и до +22°С

29.04.2019 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большую часть недели погодные условия на территории Беларуси будет определять скандинавский антициклон, сформированный в прохладном воздухе северных широт. Будет преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы местами ожидаются заморозки. В конце рабочей недели на территорию нашей страны начнут поступать более влажные воздушные массы, ожидается увеличение облачности, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

30 апреля, во вторник — без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +1…+7°С, по юго-западу страны +8…+9°С, в отдельных районах Витебской, Могилевской и Минской областей ожидаются заморозки 0…-2°С; максимальная температура днем +12…+18°С.

В среду, 1 мая, преимущественно без осадков, лишь днем по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +1…+6°С, местами по стране ожидаются заморозки 0…-2°С, максимальная температура днем +11…+18°С.

В четверг, 2 мая, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны местами кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +1…+7°С, местами по республике ожидаются заморозки 0, -2°С, максимальная температура днем +12…+18°С.

3 мая, в пятницу, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +2…+9°С, максимальная температура днем +14…+20°С, по юго-востоку до +22°С.

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Большую часть недели погодные условия на территории Беларуси будет определять скандинавский антициклон, сформированный в прохладном воздухе северных широт.
 
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