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Документ о страховании риска невыплаты зарплат рассмотрит правительство

29.04.2019 11:19 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал, что проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации внесен на рассмотрение правительства.

Как рассказал Орда в эфире телеканала «Беларусь 1», федерация профсоюзов внесла в правительство документ о создании страхового фонда на случай потери работником зарплаты. Документ будет гарантировать людям, работающим на предприятиях-банкротах или проходящих процедуру санации, денежные выплаты за определенный период.

Глава федерации профсоюзов отметил, что при разработке документа учитывался опыт других стран, где уже есть страховые фонды.

Напомним, в начале апреля зампредседатель ФПБ Елена Манкевич анонсировала введение в стране страхования рт невыплаты зарплат на предприятиях-банкротах. Она рассказала, что Работкам планируется выплачивать зарплаты за три месяца, в которые они смогут найти другую работу, продолжая содержать семью.

 
 
 
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Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал, что проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации...
 
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