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Документ о страховании риска невыплаты зарплат рассмотрит правительство
29.04.2019 11:19 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал, что проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации внесен на рассмотрение правительства.
Как рассказал Орда в эфире телеканала «Беларусь 1», федерация профсоюзов внесла в правительство документ о создании страхового фонда на случай потери работником зарплаты. Документ будет гарантировать людям, работающим на предприятиях-банкротах или проходящих процедуру санации, денежные выплаты за определенный период.
Глава федерации профсоюзов отметил, что при разработке документа учитывался опыт других стран, где уже есть страховые фонды.
Напомним, в начале апреля зампредседатель ФПБ Елена Манкевич анонсировала введение в стране страхования рт невыплаты зарплат на предприятиях-банкротах. Она
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Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал, что проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации...
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