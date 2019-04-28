Документ о страховании риска невыплаты зарплат рассмотрит правительство

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда рассказал, что проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации внесен на рассмотрение правительства.

Как рассказал Орда в эфире телеканала «Беларусь 1», федерация профсоюзов внесла в правительство документ о создании страхового фонда на случай потери работником зарплаты. Документ будет гарантировать людям, работающим на предприятиях-банкротах или проходящих процедуру санации, денежные выплаты за определенный период.

Глава федерации профсоюзов отметил, что при разработке документа учитывался опыт других стран, где уже есть страховые фонды.