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В могилевский монастырь вернули ценную икону, украденную из него несколько лет назад
29.04.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве вернули икону Святого Николая Чудотворца, похищенную в сентябре 2016 года,
Икона Святого Николая Чудотворца была выполнена в России в 19 веке и представляет собой историко-культурную и художественную ценность. Ее украли из монастыря 2,5 года назад. А нашли в январе 2019-го — икону опознала настоятельница монастыря. Ее подлинность подтвердили в Национальном художественном музее.
Теперь икону вернули — ее передали в монастырь силовики. Расследование уголовного дела по факту хищения иконы возобновлено.
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