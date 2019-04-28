В могилевский монастырь вернули ценную икону, украденную из него несколько лет назад

Источник материала: Tut.by

В Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве вернули икону Святого Николая Чудотворца, похищенную в сентябре 2016 года, сообщили в СК. Вора все еще ищут.



Фото: sk.gov.by

Икона Святого Николая Чудотворца была выполнена в России в 19 веке и представляет собой историко-культурную и художественную ценность. Ее украли из монастыря 2,5 года назад. А нашли в январе 2019-го — икону опознала настоятельница монастыря. Ее подлинность подтвердили в Национальном художественном музее.

Теперь икону вернули — ее передали в монастырь силовики. Расследование уголовного дела по факту хищения иконы возобновлено.