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В могилевский монастырь вернули ценную икону, украденную из него несколько лет назад

29.04.2019 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве вернули икону Святого Николая Чудотворца, похищенную в сентябре 2016 года, сообщили в СК. Вора все еще ищут.


Фото: sk.gov.by

Икона Святого Николая Чудотворца была выполнена в России в 19 веке и представляет собой историко-культурную и художественную ценность. Ее украли из монастыря 2,5 года назад. А нашли в январе 2019-го — икону опознала настоятельница монастыря. Ее подлинность подтвердили в Национальном художественном музее.

Теперь икону вернули — ее передали в монастырь силовики. Расследование уголовного дела по факту хищения иконы возобновлено.

 
Теги: Могилев
 
 
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