Кувейт планирует выделить 50 млн долларов на строительство онкоцентра в Гродно

Источник материала: Tut.by

Кувейт планирует выделить кредит в 50 млн долларов на строительство онкоцентра в Гродно. Этот вопрос обсуждается в рамках визита делегации Кувейтского фонда арабского экономического развития в Беларусь. Планируется, что кредит поступит двумя частями — по 25 млн долларов каждая — и будет предоставлен на 25 лет, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Онкоцентр с пансионатом и стационаром более чем на 300 коек появится на базе больницы № 3 : она будет реконструирована, часть корпусов — построены.

— Сегодня в области примерно 30 тыс. человек имеют онкологические заболевания, это на полторы тысячи больше по сравнению с предыдущим годом. Помощь им оказывается, однако все равно мы вынуждены направлять пациентов на лечение в другие центры, в том числе в Минск, — рассказал председатель облисполкома Владимир Кравцов. — Поэтому мы приняли решение о строительстве онкологического центра. Тем более, Гродненщина — единственная область Беларуси, где его пока нет. Это дорогостоящий проект, и очень важный для нашего региона.

Часть средств будет выделено по линии областной и республиканской инвестиционных программам. Также местные власти рассчитыывают на привлечение кредитных ресурсов.





— Мы приехали в Беларусь с миссией, которая связана с развитием сектора здравоохранения. Мы понимаем важность этого проекта для всего региона. За три дня нашего пребывания в Беларуси побывали в Министерстве финансов и Министерстве здравоохранения, где обсудили детали проекта, его стоимость. Также посетили площадку, где будет возводиться центр. Предполагаю, что к концу нашего пребывания в Беларуси мы заключим соглашение по данному проекту, — отметил старший юридический консультант Кувейтского фонда арабского экономического развития Нават аль-Махамель. — Проект разбит на две фазы, решение по первой мы планируем принять в ближайшие несколько дней. На первом этапе обсуждается строительство радиологического и хирургического корпусов, а также закупка медицинского оборудования. Планируем инвестировать 25 млн долларов в первой фазе и столько же — во второй.

Как рассказал руководитель делегации, первый этап будет завершен в 2023 году, а в 2024 — начат второй.