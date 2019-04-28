Воложинская прокуратура добилась лишения полномочий депутата, осужденного по уголовной статье

Источник материала: Tut.by

Депутаты Ивенецкого поселкового Совета 23 апреля лишили своего коллегу статуса народного избранника — после протеста прокуратуры. Об этом сообщает издание Край.by.

Бывший начальник участка Воложинского ЖКХ и депутат Ивенецкого райсовета был уволен со своей должности после приговора суда, вынесенного в июле 2018 года, по обвинению в служебной халатности, из-за которой в Ивенце в 2015 году сгорели два жилых дома.

Обвиняемый, который являлся депутатом Ивенецкого поселкового Совета, получил 3 года домашней «химии» и лишение права занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

Прокуратура Воложинского района, руководствуясь Законом «О статусе депутата местного Совета депутатов», внесла предписание в Ивенецкий Совет о досрочном прекращении полномочий народного избранника в связи с тем, что он осужден по статье Уголовного кодекса.

Однако из Ивенца прокуратура получила ответ, что депутаты, собрав 5 апреля внеочередную сессию, абсолютным большинством проголосовали против лишения своего коллеги статуса народного избранника. В ситуацию пришлось вмешаться заместителю прокурора Минской области Сергею Шикунцу.

Воложинская прокуратура внесла протест на решение Ивенецкого поселкового совета депутатов в Воложинский районный Совет депутатов. Этот протест на внеочередной сессии Совета поддержал Сергей Шикунец.

Прокурор Воложинского района Юрий Канапацкий рассказал изданию:

— Воложинский районный Совет депутатов, на который были приглашены и народные избранники Ивенецкого поселкового Совета, удовлетворил протест прокуратуры. В этот же день депутаты из Ивенца отменили свое решение от 5 апреля, и бывший начальник участка Воложинского ЖКХ лишился полномочий депутата в связи с вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, в марте прокуратура Воложинского района внесла предписание в Ивенецкий поселковый Совет депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с судимостью. До того в антикоррупционную комиссию обратились жители Ивенца, которые считали, что бывший начальник участка не только не может быть депутатом, но и не имеет права работать инженером, поскольку по приговору суда он на 5 лет лишен права занимать организационно-распорядительные должности. Однако прокуратура не нашла веских оснований для принятия мер в этом случае.

А тем временем в Вилейке вынесли приговор директору местного ОАО и одновременно депутату сельского Совета депутатов — за служебный подлог. Он тоже может лишится полномочий.