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Воложинская прокуратура добилась лишения полномочий депутата, осужденного по уголовной статье
29.04.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутаты Ивенецкого поселкового Совета 23 апреля лишили своего коллегу статуса народного избранника — после протеста прокуратуры. Об этом
Бывший начальник участка Воложинского ЖКХ и депутат Ивенецкого райсовета был уволен со своей должности после приговора суда, вынесенного в июле 2018 года, по обвинению в служебной халатности, из-за которой в Ивенце в 2015 году сгорели два жилых дома.
Обвиняемый, который являлся депутатом Ивенецкого поселкового Совета, получил 3 года домашней «химии» и лишение права занимать руководящие должности сроком на 5 лет.
Прокуратура Воложинского района, руководствуясь Законом «О статусе депутата местного Совета депутатов», внесла предписание в Ивенецкий Совет о досрочном прекращении полномочий народного избранника в связи с тем, что он осужден по статье Уголовного кодекса.
Однако из Ивенца прокуратура получила ответ, что депутаты, собрав 5 апреля внеочередную сессию, абсолютным большинством
Воложинская прокуратура внесла протест на решение Ивенецкого поселкового совета депутатов в Воложинский районный Совет депутатов. Этот протест на внеочередной сессии Совета поддержал Сергей Шикунец.
Прокурор Воложинского района Юрий Канапацкий рассказал изданию:
— Воложинский районный Совет депутатов, на который были приглашены и народные избранники Ивенецкого поселкового Совета, удовлетворил протест прокуратуры. В этот же день депутаты из Ивенца отменили свое решение от 5 апреля, и бывший начальник участка Воложинского ЖКХ лишился полномочий депутата в связи с вступившим в законную силу приговором суда.
Напомним, в марте прокуратура Воложинского района
А тем временем в Вилейке
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Раньше его отстранения добивались местные жители, но тогда за мужчину заступились коллеги.
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