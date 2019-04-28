Двое жителей аг. Ольшаны попали в ДТП, есть погибший

Источник материала: Навiны Палесся



29 апреля в 3.20 минут произошло ДТП, в котором погиб молодой военнослужащий. Молодой человек приехал в отпуск, ночью они решили прокатиться с другом. Поездка для одного из них оказалась последней.

ДТП прокомментировал начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий КОВАЛЬСКИЙ:

— Два жителя агрогородка Ольшаны, оба 1997 года рождения, ехали в направлении Столина. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, выехал на левую обочину, где автомобиль занесло. В итоге машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель вылетел через лобовое стекло и скончался на месте ДТП.

Его пассажиру повезло больше. Молодой человек получил травму шейного позвонка и ушиб грудной клетки. Был доставлен на лечение в травматологическое отделение г. Столина.

По предварительной информации, оба пассажира были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ