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Двое жителей аг. Ольшаны попали в ДТП, есть погибший

29.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Двое жителей аг. Ольшаны попали в ДТП, есть погибший
29 апреля в 3.20 минут произошло ДТП, в котором погиб молодой военнослужащий.  Молодой человек приехал в отпуск, ночью они решили прокатиться с другом. Поездка для одного из них оказалась последней.

ДТП прокомментировал начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий КОВАЛЬСКИЙ:

— Два жителя агрогородка Ольшаны, оба 1997 года рождения, ехали в направлении Столина. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, выехал на левую обочину, где автомобиль занесло.  В итоге машина вылетела в кювет и перевернулась. Водитель вылетел через лобовое стекло и скончался на месте ДТП.

Его пассажиру повезло больше. Молодой человек получил травму шейного позвонка и ушиб грудной клетки. Был доставлен на лечение в травматологическое отделение г. Столина.

По предварительной информации, оба пассажира были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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29 апреля в 3.20 минут произошло ДТП, в котором погиб молодой военнослужащий.  Молодой человек приехал в отпуск, ночью они решили
 
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