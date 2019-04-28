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Мужчина ночью бросил жену одну в лесу. Она позвала на помощь спасателей
29.04.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью 29 апреля в
Выяснилось, что женщина вышла из дома встречать супруга. Встретила — и домой пара решила пойти через лес, где муж почему-то оставил жену одну, а сам отправился домой. По предварительным данным, оба были пьяны.
Напомним, в связи с пожароопасной ситуацией в стране
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Напомним, в связи с пожароопасной ситуацией в стране ввели запреты на посещение лесов.
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