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Мужчина ночью бросил жену одну в лесу. Она позвала на помощь спасателей

29.04.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 29 апреля в МЧС позвонила женщина и сообщила, что она заблудилась в лесу возле агрогородка Вежи Слуцкого района и не может выйти самостоятельно. В течение получаса ее нашли — женщина сама вышла на свет и звук пожарной автоцистерны.

Выяснилось, что женщина вышла из дома встречать супруга. Встретила — и домой пара решила пойти через лес, где муж почему-то оставил жену одну, а сам отправился домой. По предварительным данным, оба были пьяны.

Напомним, в связи с пожароопасной ситуацией в стране ввели запреты на посещение лесов — и генпрокурор грозит уголовной ответственностью за нарушения. Спасатели просят не нарушать запрет, а если вы видите пожар — сразу звонить по телефону 112 или 101. Также почитайте правила поведения, если вы обнаружили лесной или торфяной пожар.

 
 
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Напомним, в связи с пожароопасной ситуацией в стране ввели запреты на посещение лесов.
 
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