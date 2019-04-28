Мужчина ночью бросил жену одну в лесу. Она позвала на помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

Ночью 29 апреля в МЧС позвонила женщина и сообщила, что она заблудилась в лесу возле агрогородка Вежи Слуцкого района и не может выйти самостоятельно. В течение получаса ее нашли — женщина сама вышла на свет и звук пожарной автоцистерны.

Выяснилось, что женщина вышла из дома встречать супруга. Встретила — и домой пара решила пойти через лес, где муж почему-то оставил жену одну, а сам отправился домой. По предварительным данным, оба были пьяны.

Напомним, в связи с пожароопасной ситуацией в стране ввели запреты на посещение лесов — и генпрокурор грозит уголовной ответственностью за нарушения. Спасатели просят не нарушать запрет, а если вы видите пожар — сразу звонить по телефону 112 или 101. Также почитайте правила поведения, если вы обнаружили лесной или торфяной пожар .