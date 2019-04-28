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Разработаны проекты концепций шести новых союзных программ

29.04.2019 12:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты концепций шести новых союзных программ разработаны и внесены в Постоянный комитет Союзного государства, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.

"В стадии проработки на перспективу находится ряд новых программ Союзного государства. Шесть новых приоритетных проектов программ уже внесены в Постоянный комитет Союзного государства: "Безопасность-СГ", "Геологоразведка и природопользование", "Аддитивность", "Стволовые клетки-2", "Ускоритель-СПР", "Преодоление", - сказал Александр Шумилин.

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Теги: Минск
 
 
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты концепций шести новых союзных программ разработаны и внесены в Постоянный комитет Союзного государства, сообщил сегодня...
 
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