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Разработаны проекты концепций шести новых союзных программ
29.04.2019 12:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты концепций шести новых союзных программ разработаны и внесены в Постоянный комитет Союзного государства, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в пресс-центре БЕЛТА.
"В стадии проработки на перспективу находится ряд новых программ Союзного государства. Шесть новых приоритетных проектов программ уже внесены в Постоянный комитет Союзного государства: "Безопасность-СГ", "Геологоразведка и природопользование", "Аддитивность", "Стволовые клетки-2", "Ускоритель-СПР", "Преодоление", - сказал Александр Шумилин.
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты концепций шести новых союзных программ разработаны и внесены в Постоянный комитет Союзного государства, сообщил сегодня...
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