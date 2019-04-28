ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хочу приобрести за границей робот-пылесос. Как правильно ввезти его Беларусь?

29.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Хочу приобрести за границей робот-пылесос. Как правильно ввезти его Беларусь?

Вопрос: Хочу приобрести за границей робот-пылесос. Подскажите, могу ли я его ввезти в Республику Беларусь на автомобиле?

Ответ: В соответствии с нормами Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 №107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» и Указа Президента Республики Беларусь  от 21.07.2014 №360 «О перемещении товаров для личного пользования» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 22.12.2018 №490)  можно ввезти без уплаты таможенных платежей товар (робот-пылесос) на следующих условиях:

  1. перемещаемый товар (робот-пылесос) отнесен к товарам для личного пользования;
  2. общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не превышает 500 евро

* в случае если осуществлялся въезд на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца — общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не должна превышать 300 евро;

  1. общий вес перемещаемых товаров вес не превышает 25 килограммов.

* в случае если осуществлялся въезд на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – общий вес перемещаемых товаров не должен превышать 20 кг;

В случае превышение вышеуказанных стоимостных либо весовых норм беспошлинного ввоза, выпуск таких товаров возможен при условии письменного таможенного декларирования с использованием пассажирской таможенной декларации и уплаты таможенных платежей (30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм).

В целях сокращения временных затрат на совершение необходимых таможенных операций пассажирская таможенная декларация может быть заполнена заранее на портале предварительного электронного предоставления сведений физическими лицами, размещенном на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь www.customs.gov.by (разделы «Электронная таможня» — «Предварительное электронное предоставление сведений физическими лицами», 93.84.112.51:8081/EpiFiz/)».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопрос: Хочу приобрести за границей робот-пылесос. Подскажите, могу ли я его ввезти в Республику Беларусь на автомобиле? Ответ: В соответствии с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Когда снимут запрет на посещение лесов и сколько человек уже его нарушили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика