Хочу приобрести за границей робот-пылесос. Как правильно ввезти его Беларусь?

Источник материала: Газета Авангард





Вопрос: Хочу приобрести за границей робот-пылесос. Подскажите, могу ли я его ввезти в Республику Беларусь на автомобиле?

Ответ: В соответствии с нормами Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 №107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» и Указа Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 №360 «О перемещении товаров для личного пользования» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 22.12.2018 №490) можно ввезти без уплаты таможенных платежей товар (робот-пылесос) на следующих условиях:

перемещаемый товар (робот-пылесос) отнесен к товарам для личного пользования; общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не превышает 500 евро

* в случае если осуществлялся въезд на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца — общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не должна превышать 300 евро ;

общий вес перемещаемых товаров вес не превышает 25 килограммов .

* в случае если осуществлялся въезд на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – общий вес перемещаемых товаров не должен превышать 20 кг ;

В случае превышение вышеуказанных стоимостных либо весовых норм беспошлинного ввоза, выпуск таких товаров возможен при условии письменного таможенного декларирования с использованием пассажирской таможенной декларации и уплаты таможенных платежей (30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм).