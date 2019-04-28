ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда снимут запрет на посещение лесов и сколько человек уже его нарушили

29.04.2019 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси привлекли к ответственности 69 человек за то, что они нарушили запрет на посещение лесов. Об этом во время онлайн-трансляции из Национального пресс-центра рассказал Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

С 27 по 28 апреля в стране провели 840 рейдов по лесам и привлекли к ответственности 69 человек за то, что они туда ходили во время запрета. За такие нарушения может быть наказание от предупреждения до штрафа до 25 базовых (одна базовая — 25 рублей 50 копеек, то есть до 637 рублей 5 копеек). А если нарушения привели к пожару, то штраф может быть от 25 до 50 базовых (от 637,5 до 1275 рублей). Такую ответственность предполагает ст. 15.29 КоАП «Hарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках».

Напомним, еще на прошлой неделе в Беларуси ввели запреты на посещение лесов. Это связано с неблагоприятной обстановкой, которая может привести к лесному пожару. Речь идет об отсутствии дождей и сильном ветре. Специалисты лесхозов круглосуточно дежурят и патрулируют леса.

По словам Валентина Шатравко, на 29 апреля зарегистрировано 296 случаев лесных пожаров на площади 1 210,7 га. Эти цифры не учитывают данные о лесных пожарах в Полесском, Гродненском и Наровлянском лесхозах, так как там сейчас уточняют поврежденные от пожара площади леса.

— Сегодня все крупные лесные пожары локализованы, — заявил первый замминистра.

Из-за сильного ветра в некоторых местах крупных пожаров может быть раздувание огня, но по периметру пожара уже нет.

В некоторых районах, где прошел дождь, запрет на посещение лесов уже могут снять.

— Мы уже начали отрабатывать вопросы о снятии запрета в отдельных районах, где класс пожарной опасности понизился, — говорит Валентин Шатравко.

Напомним, пожар на Ольманских болотах удалось ликвидировать 27 апреля. При этом он продолжался несколько суток. Боролись с огнем не только спасатели, но и работники лесхозов.

Информация о пожарах и о запретах оперативно обновляется тут. Спасатели просят, если вы видите пожар — сразу звонить по телефону 112 или 101. Также почитайте правила поведения, если вы обнаружили лесной или торфяной пожар.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси привлекли к ответственности 69 человек за то, что они нарушили запрет на посещение лесов.
 
Новости дня
Новости общества
 
Семь выходных и две рабочие субботы подряд. Как будем отдыхать и работать ближайшие две недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика