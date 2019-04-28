Когда снимут запрет на посещение лесов и сколько человек уже его нарушили

Источник материала: Tut.by

В Беларуси привлекли к ответственности 69 человек за то, что они нарушили запрет на посещение лесов. Об этом во время онлайн-трансляции из Национального пресс-центра рассказал Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

С 27 по 28 апреля в стране провели 840 рейдов по лесам и привлекли к ответственности 69 человек за то, что они туда ходили во время запрета. За такие нарушения может быть наказание от предупреждения до штрафа до 25 базовых (одна базовая — 25 рублей 50 копеек, то есть до 637 рублей 5 копеек). А если нарушения привели к пожару, то штраф может быть от 25 до 50 базовых (от 637,5 до 1275 рублей). Такую ответственность предполагает ст. 15.29 КоАП «Hарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках».

Напомним, еще на прошлой неделе в Беларуси ввели запреты на посещение лесов . Это связано с неблагоприятной обстановкой, которая может привести к лесному пожару. Речь идет об отсутствии дождей и сильном ветре. Специалисты лесхозов круглосуточно дежурят и патрулируют леса.

По словам Валентина Шатравко, на 29 апреля зарегистрировано 296 случаев лесных пожаров на площади 1 210,7 га. Эти цифры не учитывают данные о лесных пожарах в Полесском, Гродненском и Наровлянском лесхозах, так как там сейчас уточняют поврежденные от пожара площади леса.

— Сегодня все крупные лесные пожары локализованы, — заявил первый замминистра.

Из-за сильного ветра в некоторых местах крупных пожаров может быть раздувание огня, но по периметру пожара уже нет.

В некоторых районах, где прошел дождь, запрет на посещение лесов уже могут снять.

— Мы уже начали отрабатывать вопросы о снятии запрета в отдельных районах, где класс пожарной опасности понизился, — говорит Валентин Шатравко.

Напомним, пожар на Ольманских болотах удалось ликвидировать 27 апреля. При этом он продолжался несколько суток. Боролись с огнем не только спасатели, но и работники лесхозов.

Информация о пожарах и о запретах оперативно обновляется тут . Спасатели просят, если вы видите пожар — сразу звонить по телефону 112 или 101. Также почитайте правила поведения, если вы обнаружили лесной или торфяной пожар .