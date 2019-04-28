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Семь выходных и две рабочие субботы подряд. Как будем отдыхать и работать ближайшие две недели
29.04.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусов ждут длинные пятидневные выходные, однако отработать придется две субботы подряд.
В этом году у белорусов будут настоящие майские каникулы. На этой неделе мы будем отдыхать 1 мая (праздник труда) и 5 мая — воскресенье. Суббота, 4 мая, будет рабочей.
А в воскресенье начнутся длинные пятидневные выходные, которые продлятся до 9 мая включительно. Отработать на следующей неделе надо будет всего два дня — пятницу, 10 мая, и субботу, 11 мая. Воскресенье, 12 мая, снова выходной.
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Конечно, такие выходные — хороший шанс отдохнуть пару дней в Беларуси или за границей. Во многих санаториях и базах отдыха места уже заняты, однако
Уже сейчас можно прогнозировать очереди на границах 4−5 мая на выезд и 9 мая на въезд. Нужно также учитывать, что наши праздничные дни не совпадают с выходными россиян, которые также часто едут в ЕС через белорусскую границу. В соседней стране отдыхают в этом году сначала с 1 по 5 мая, потом с 9 по 12 мая.
В эти даты, возможно, лучше путешествовать не на авто, а поездами и автобусами, тем более, что на праздники пускают много дополнительных составов. Белорусская железная дорога с 27 апреля по 11 мая
Больницы и поликлиники эти две недели
Больницы
1 мая по графику работы в праздничный день;
4 мая по графику работы в субботний день;
5 мая по графику выходного дня;
6 мая по графику рабочего дня;
7 мая по графику работы в праздничный день;
8 мая по графику рабочего дня;
9 мая по графику работы в праздничный день;
10 мая по графику рабочего дня;
11 мая по графику работы в субботний день;
Поликлиники:
1 мая по графику работы в праздничный день;
4 мая по графику рабочего дня;
5 мая по графику выходного дня;
6 мая по графику работы в субботний день;
7 мая по графику работы в праздничный день;
8 мая по графику работы в субботний день;
9 мая по графику работы в праздничный день;
10 — 11 мая по графику рабочего дня;
По такому же графику, как и поликлиники, будут работать организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и организации медицинской техники.
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Белорусов ждут длинные пятидневные выходные, однако отработать придется две субботы подряд.
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