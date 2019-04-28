ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семь выходных и две рабочие субботы подряд. Как будем отдыхать и работать ближайшие две недели

29.04.2019 12:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусов ждут длинные пятидневные выходные, однако отработать придется две субботы подряд.


В этом году у белорусов будут настоящие майские каникулы. На этой неделе мы будем отдыхать 1 мая (праздник труда) и 5 мая — воскресенье. Суббота, 4 мая, будет рабочей.

А в воскресенье начнутся длинные пятидневные выходные, которые продлятся до 9 мая включительно. Отработать на следующей неделе надо будет всего два дня — пятницу, 10 мая, и субботу, 11 мая. Воскресенье, 12 мая, снова выходной.

Сайт Gismeteo.by прогнозирует на длинные прадзники комфортную погоду — плюс 12−18 днем и 3−12 градусов ночью.

Конечно, такие выходные — хороший шанс отдохнуть пару дней в Беларуси или за границей. Во многих санаториях и базах отдыха места уже заняты, однако варианты и в в нашей стране, и в соседних все еще есть.

Уже сейчас можно прогнозировать очереди на границах 4−5 мая на выезд и 9 мая на въезд. Нужно также учитывать, что наши праздничные дни не совпадают с выходными россиян, которые также часто едут в ЕС через белорусскую границу. В соседней стране отдыхают в этом году сначала с 1 по 5 мая, потом с 9 по 12 мая.

В эти даты, возможно, лучше путешествовать не на авто, а поездами и автобусами, тем более, что на праздники пускают много дополнительных составов. Белорусская железная дорога с 27 апреля по 11 мая назначила 81 дополнительный поезд. Из них — 20 поездов в международном и 61 поезд во внутриреспубликанском сообщениях, в том числе на таких популярных направлениях, как Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург, Брест — Москва, Минск — Вильнюс.

Больницы и поликлиники эти две недели будут работать так:

Больницы

1 мая по графику работы в праздничный день;

4 мая по графику работы в субботний день;

5 мая по графику выходного дня;

6 мая по графику рабочего дня;

7 мая по графику работы в праздничный день;

8 мая по графику рабочего дня;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 мая по графику рабочего дня;

11 мая по графику работы в субботний день;

Поликлиники:

1 мая по графику работы в праздничный день;

4 мая по графику рабочего дня;

5 мая по графику выходного дня;

6 мая по графику работы в субботний день;

7 мая по графику работы в праздничный день;

8 мая по графику работы в субботний день;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 — 11 мая по графику рабочего дня;

По такому же графику, как и поликлиники, будут работать организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и организации медицинской техники.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусов ждут длинные пятидневные выходные, однако отработать придется две субботы подряд.
 
Новости дня
Новости общества
 
Мужчина ночью бросил жену одну в лесу. Она позвала на помощь спасателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика