Семь выходных и две рабочие субботы подряд. Как будем отдыхать и работать ближайшие две недели

Источник материала: Tut.by

Белорусов ждут длинные пятидневные выходные, однако отработать придется две субботы подряд.





В этом году у белорусов будут настоящие майские каникулы. На этой неделе мы будем отдыхать 1 мая (праздник труда) и 5 мая — воскресенье. Суббота, 4 мая, будет рабочей.

А в воскресенье начнутся длинные пятидневные выходные, которые продлятся до 9 мая включительно. Отработать на следующей неделе надо будет всего два дня — пятницу, 10 мая, и субботу, 11 мая. Воскресенье, 12 мая, снова выходной.

Сайт Gismeteo.by прогнозирует на длинные прадзники комфортную погоду — плюс 12−18 днем и 3−12 градусов ночью.

Конечно, такие выходные — хороший шанс отдохнуть пару дней в Беларуси или за границей. Во многих санаториях и базах отдыха места уже заняты, однако варианты и в в нашей стране, и в соседних все еще есть.

Уже сейчас можно прогнозировать очереди на границах 4−5 мая на выезд и 9 мая на въезд. Нужно также учитывать, что наши праздничные дни не совпадают с выходными россиян, которые также часто едут в ЕС через белорусскую границу. В соседней стране отдыхают в этом году сначала с 1 по 5 мая, потом с 9 по 12 мая.

В эти даты, возможно, лучше путешествовать не на авто, а поездами и автобусами, тем более, что на праздники пускают много дополнительных составов. Белорусская железная дорога с 27 апреля по 11 мая назначила 81 дополнительный поезд. Из них — 20 поездов в международном и 61 поезд во внутриреспубликанском сообщениях, в том числе на таких популярных направлениях, как Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург, Брест — Москва, Минск — Вильнюс.

Больницы и поликлиники эти две недели будут работать так :

Больницы

1 мая по графику работы в праздничный день;

4 мая по графику работы в субботний день;

5 мая по графику выходного дня;

6 мая по графику рабочего дня;

7 мая по графику работы в праздничный день;

8 мая по графику рабочего дня;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 мая по графику рабочего дня;

11 мая по графику работы в субботний день;

Поликлиники:

1 мая по графику работы в праздничный день;

4 мая по графику рабочего дня;

5 мая по графику выходного дня;

6 мая по графику работы в субботний день;

7 мая по графику работы в праздничный день;

8 мая по графику работы в субботний день;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 — 11 мая по графику рабочего дня;

По такому же графику, как и поликлиники, будут работать организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические учреждения, аптеки и организации медицинской техники.