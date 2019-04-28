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Иностранцы смогут въехать без визы в Беларусь по билету на "Славянский базар"
29.04.2019 13:10 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
29 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Иностранные граждане в июле смогут въехать без визы в Беларусь по билету на международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом сегодня на брифинге сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.
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29 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Иностранные граждане в июле смогут въехать без визы в Беларусь по билету на международный фестиваль искусств...
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