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Под Минском ликвидировали крупнейшую в истории независимой Беларуси нарколабораторию

29.04.2019 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пограничники и сотрудники КГБ совместно с ФСБ России «накрыли» профессионально оборудованную подпольную лабораторию в Минском районе. Она специализировалась на производстве особо опасных психотропных веществ альфа-PVP и альфа-PHP. Подробности сообщает ГПК.


23 апреля в деревне Хатежино с поличным задержаны двое 23-летних граждан России, еще один их соотечественник и подельник задержан на одном из складов в Минском районе.

В подпольной лаборатории обнаружены и изъяты промышленное оборудование, порошок белого цвета общим весом около 30 кг и различные жидкости общим объемом 750 л.


По заключению эксперта, в лаборатории находились особо опасные психотропные вещества альфа-PVP и альфа-PHP, а также прекурсор 4-метилпропиофенон. Предварительно установлено, что прекурсоры для изготовления психотропов и лабораторное оборудование были ввезены в Беларусь с территории России.


Возбуждено два уголовных дела в отношении задержанных, а также неустановленных лиц по ч. 3 ст. 328 УК Республики Беларусь (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, совершенный группой лиц в отношении особо опасных наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере).

В отношении одного из россиян также возбуждено дело по ч. 2 ст. 328 УК (Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

За организацию нарколаборатории злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Беларуси не выявлялись лаборатории подобного уровня оснащения и объемов производства наркотиков.

 
 
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Она специализировалась на производстве особо опасных психотропных веществ альфа-PVP и альфа-PHP
 
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