В Новополоцке собирают подписи против стройки котла для сжигания нефтекокса и золоотвала

Источник материала: Tut.by

Активисты создали электронную петицию против строительства в Новополоцке парового котла для сжигания нефтяного кокса производительностью 240 тонн в час и золоотвала. С 26 апреля под обращением подписались почти 1800 человек. Подписи планируют передать в Администрацию президента и Новополоцкий горисполком.

«При проектировании города не было предусмотрено строительство такого оборудования, как котел для сжигания нефтяного кокса, так как данная установка повлечет за собой дополнительные выбросы в атмосферу отравляющих веществ, от которых будут страдать жители», — отмечается в петиции.

Авторы петиции уверены, что с развитием химической промышленности на Новополоцк «значительно увеличилась нагрузка по выбросам в атмосферу вредных веществ, что позволило городу занять лидирующую позицию в республике по загрязненности».

Напомним, паровой котел необходим для сжигания на Новополоцкой ТЭЦ нефтяного кокса — его производит завод «Нафтан». Золу с токсичными элементами будут вывозить из города грузовики на специальный золоотвал. Предполагается, что количество отходов составит более 70 тысяч тонн в год.

Полоцкий райисполком предложил под золоотвал две площадки около 50 га. Обе они находятся на территории Островщинского сельского совета в 15 км от Новополоцка. Сейчас там лес.

19 апреля в Новополоцке началось общественное обсуждение отчета о воздействии на окружающую среду парового котла на городской ТЭЦ и золоотвала.

У горожан есть возможность инициировать проведение собрания по обсуждению отчета. Как стало известно порталу gorod214.by , активисты намерены обратиться с таким предложением в горисполком.