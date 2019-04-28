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В Новополоцке собирают подписи против стройки котла для сжигания нефтекокса и золоотвала
29.04.2019 13:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активисты создали
«При проектировании города не было предусмотрено строительство такого оборудования, как котел для сжигания нефтяного кокса, так как данная установка повлечет за собой дополнительные выбросы в атмосферу отравляющих веществ, от которых будут страдать жители», — отмечается в петиции.
Авторы петиции уверены, что с развитием химической промышленности на Новополоцк «значительно увеличилась нагрузка по выбросам в атмосферу вредных веществ, что позволило городу занять лидирующую позицию в республике по загрязненности».
Напомним, паровой котел необходим для сжигания на Новополоцкой ТЭЦ нефтяного кокса — его производит завод «Нафтан». Золу с токсичными элементами будут вывозить из города грузовики на специальный золоотвал. Предполагается, что количество отходов составит более 70 тысяч тонн в год.
Полоцкий райисполком предложил под золоотвал две площадки около 50 га. Обе они находятся на территории Островщинского сельского совета в 15 км от Новополоцка. Сейчас там лес.
19 апреля в Новополоцке началось общественное обсуждение отчета о воздействии на окружающую среду парового котла на городской ТЭЦ и золоотвала.
У горожан есть возможность инициировать проведение собрания по обсуждению отчета. Как стало известно порталу
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