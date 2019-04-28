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Бывшее языческое капище в Минске благоустроят, но камень Дед назад не вернут

29.04.2019 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Место на берегу Свислочи, где было языческое капище, благоустроят, но сам камень на место не вернут. На месте, где был камень, поставят информационный стенд, а бывшее капище вымостят булыжником.


Камень Дед. Фото сайта minskfoto.by

Парк имени 40-летия Великого Октября расположен в границах улиц Ульяновской — Ленина — Смоленской — Красноармейской, это зеленая зона неподалеку от гостиницы «Пекин». В 2015—2016 годах территорию благоустроили, сейчас выделили деньги на второй этап работ. Как именно парк благоустроят, сообщает агентство «Минск-Новости».

В конце ХIХ века на территории нынешнего парка находилось языческое капище — огороженная с трех сторон деревянной оградой культовая площадка, где рос огромный дуб, из камней было сложено огнище, лежал камень Дед. От него к реке шел деревянный помост. Место капища сейчас обозначат стилизованным деревянным ограждением, вымостят булыжником, сделают декоративную подсветку. В центре площадки установят информационный стенд с кратким описанием истории места. От капища к Свислочи — тропинка. У воды установят две стилизованные скамьи «бревно».

Проект благоустройства уже готов, в ближайшее время его начнут реализовывать. Строительно-монтажные работы возле бывшего капища планируют завершить до середины мая текущего года.

Вход в парк сделают вблизи перекрестка улиц Ленина — Ульяновской.


Немецкий снимок 1943 года с наложенными современными трассировками улиц и контурами зданий. Стрелкой указано место, где стоял Дед (фото открывается в большем размере по клику)

Камень Дед увезли с капища на берегу Свислочи в Музей валунов в Уручье еще в советское время.

Как уточнили TUT.BY в «Минскзеленстрое», возвращать камень на место во время благоустройства не будут.

О том, как минчане ходили к камню в надежде избавиться от болезней, TUT.BY рассказывали жители бывшей улицы Лодочная, прямо за которой и находилось капище. Сестра бабушки Людмилы Былино до войны ходила к камню.

— Сестра моей бабушки даже описала процесс: то ли на рассвете, то ли в полнолуние нужно было прийти к камню и собрать пену, которую возле него намывало, и смазать пораженные места, — вспоминала минчанка.

В 2015 году бывшие жители улицы Лодочная на одном из общественных обсуждений прилегающей застройки поднимали вопрос о возвращении камня на место.

— Вернуть камень Дед возможно, но вы хорошо понимаете, что место, где было капище, в 50 метрах от Свислочи. Оно находилось на берегу, где и лежал камень. Но река изменила русло — и есть такая ситуация, которая есть, — комментировал тогда представитель Минкульта Игорь Чернявский.

 
Теги: Минск
 
 
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На месте, где был камень, поставят информационный стенд, а бывшее капище вымостят булыжником
 
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