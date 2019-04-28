В Мирском замке собираются нанять на работу… двух котов - Графа и Князя

Источник материала: Tut.by

Необычные сотрудники поселились в Мирском замке. Хранителями экспозиций стали два кота — Граф и Князь, сообщает СТВ.





Основные обязанности котов — привлекать туристов, ну и, конечно, ловить мышей. Свою работу сотрудники уже не представляют без мурлыкающего антистресса. Здесь четкое правило: поел сам — не забудь и о братьях меньших.

С белого кота по имени Граф началась эта история. Появился он из ниоткуда два года назад. Стал по-хозяйски разгуливать по брусчатке, греться на солнце у готических башен, по утрам встречать, а по вечерам провожать работников. За дворянскую осанку кота прозвали Графом и «зачислили» в хранители музея. А через год у него появился напарник — Князь.





— История Мирского замка связана с родом Радзивиллов, а у них был такой чудный представитель, как Николай Радзивилл Рыжий. И поэтому когда это счастье мы увидели вот на этой скамеечке, естественно, сразу же первая ассоциация — чем же не князь, чем не Радзивилл Рыжий! — поясняет экскурсовод музея «Замковый комплекс «Мир» Анна Езерская.





Вообще же считается, что именно кот уже 500 лет охраняет стены Мирского замка. По словам Езерской, есть такая легенда, что, когда возводили Мирский замок, колдун снял мерки с головы животного, каменщик обтесал камень и вмуровал его в стену замка. И по ночам дух животного в образе кота здесь ходил и, конечно же, оберегал его.

В распоряжении современных знатных кошачьих особ Графа и Князя — просторный двор, Юго-Западная и Центральные башни. Закрытые двери не проблема — коты по тайным ходам всегда найдут путь внутрь. Такой расклад, в принципе, устраивает обе стороны, ведь главная обязанность котов — беречь экспонаты от грызунов. В планах сотрудников замкового комплекса — официально зачислить питомцев в штат и даже выдать трудовые книжки.



