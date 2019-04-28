ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мирском замке собираются нанять на работу… двух котов - Графа и Князя

29.04.2019 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Необычные сотрудники поселились в Мирском замке. Хранителями экспозиций стали два кота — Граф и Князь, сообщает СТВ.


Основные обязанности котов — привлекать туристов, ну и, конечно, ловить мышей. Свою работу сотрудники уже не представляют без мурлыкающего антистресса. Здесь четкое правило: поел сам — не забудь и о братьях меньших.

С белого кота по имени Граф началась эта история. Появился он из ниоткуда два года назад. Стал по-хозяйски разгуливать по брусчатке, греться на солнце у готических башен, по утрам встречать, а по вечерам провожать работников. За дворянскую осанку кота прозвали Графом и «зачислили» в хранители музея. А через год у него появился напарник — Князь.


— История Мирского замка связана с родом Радзивиллов, а у них был такой чудный представитель, как Николай Радзивилл Рыжий. И поэтому когда это счастье мы увидели вот на этой скамеечке, естественно, сразу же первая ассоциация — чем же не князь, чем не Радзивилл Рыжий! — поясняет экскурсовод музея «Замковый комплекс «Мир» Анна Езерская.


Вообще же считается, что именно кот уже 500 лет охраняет стены Мирского замка. По словам Езерской, есть такая легенда, что, когда возводили Мирский замок, колдун снял мерки с головы животного, каменщик обтесал камень и вмуровал его в стену замка. И по ночам дух животного в образе кота здесь ходил и, конечно же, оберегал его.

В распоряжении современных знатных кошачьих особ Графа и Князя — просторный двор, Юго-Западная и Центральные башни. Закрытые двери не проблема — коты по тайным ходам всегда найдут путь внутрь. Такой расклад, в принципе, устраивает обе стороны, ведь главная обязанность котов — беречь экспонаты от грызунов. В планах сотрудников замкового комплекса — официально зачислить питомцев в штат и даже выдать трудовые книжки.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основные обязанности котов - привлекать туристов, ну и, конечно, ловить мышей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Под Минском ликвидировали крупнейшую в истории независимой Беларуси нарколабораторию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика