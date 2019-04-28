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Заболевания легких

29.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 Одной из самых серьезных проблем мирового здравоохранения на сегодняшний день является - это успех лечения, правильная диагностика и способ борьбы с данными заболеваниями. В болезни легких входят более 40 наименований: бронхиты, эмфиземы, астма, рак, пневмокониоз, заболевания сосудов легких, туберкулез, легочный фиброз и т. д.

           Можно условно разделить их возникновения на:

- острые респираторные заболевания легких, вызванные инфекцией;

- заболевания легких, которые были спровоцированы теми или иными внешними агентами;

- хронические болезни легких (далее ХОБЛ).

          Основная задача легких – обеспечение организма кислородом, они также выполняют выделительную функцию, чрезмерная перегрузка которой ведет к большинству болезней.

             Ведущее место среди всех болезней легких занимает ХОБЛ, она входит в группу 10 основных причин смерти в мире по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За последние 20 лет заболеваемость ХОБЛ сместилась с 12-го на 5-ое место, а смертность, обусловленная ХОБЛ – с 6-го на 2-е место.

ХОБЛ – это заболевание легких, которая характеризуется частично необратимым ограничением потока воздуха в дыхательных путях. Болезнь имеет быстрое течение. Экологически неблагоприятные условия, работа на вредном производстве, курение – причины развития ХОБЛ. Именно дым, проникая в организм при вдыхании, необратимо повреждает бронхи и легочные альвеолы, вызывая негативные изменения в дыхательной системе. Через 7-10 лет ХОБЛ обязательно даст о себе знать: одышкой, хрипами в грудной клетке, но и хроническим бронхитом, а возможно даже раком. Каждый 5-ый курильщик заболевает ХОБЛ.

Пневмония – это болезнь легких (чаще нижних дыхательных путей). Пневмония носит бактериальный характер, что делает ее течение более тяжелым. Болезнь протекает с ярко выраженной интоксикацией: резким повышением температуры от 37,5°С до 39°С, хрипами в легких, болью в горле, ознобом, кашлем, больной чувствует себя обессиленным, тревожным, жалуется на боли в груди. Самым главным в процессе лечения пневмонии является правильный подбор антибиотика. Помните, что пневмония является серьезной болезнью легких, осложнения которой могут привести к летальному исходу, поэтому при выявлении первых симптомов необходимо обратится к врачу.

Эмфизема проявляется уже на поздних стадиях, когда легкие сильно повреждены. Снижается масса тела, кожа краснеет, для осуществления выдоха требуется значительное усилие, и грудная клетка становиться похожей на «бочку».

Рак практически невозможно диагностировать на начальных стадиях, поэтому при любых отклонениях от нормы требуется не откладывать визит в больницу. Признаки этого заболевания легких у женщин имеет сходство, на ранних этапах, с обычной простудой. Поэтому многие не обращают внимания на свое недомогание и постепенное ухудшение состояния организма.

Выделяют следующие симптомы: кровь в мокроте, необъяснимая потеря веса, «свист» из груди при выдыхании, боли вовремя кашля, одышка. У мужчин повышение температуры частые болезни вирусного характера, сильный кашель и расстройства сердечного ритма.

Профилактика болезни легких:

- избегать контакта с больными людьми;

- укреплять органы дыхания, проводя больше времени на свежем воздухе и заниматься спортом;

- отказаться от курения;

- принимать во время болезни обильное питье, антигистаминные, отхаркивающие препараты и поливитамины;

- осуществлять частое проветривание и влажную уборку помещений, в котором находится больной.

Помните! Предупредить болезнь гораздо проще, чем ее вылечить.

Врач-валеолог

Борисовской ЦРБ                                                        

Коновалова В.И.

                      

 
 
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Болезни легких у человека объедены общими симптомами, которые проявляются в частом кашле, одышке, болевых ощущениях в области груди и выделение крови, кроме того...
 
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