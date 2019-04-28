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Начнем с тех факторов, которые, к сожалению, не зависят от нас, но влияют на развитие атеросклероза. Возраст – один из самых главных факторов развития атеросклероза. Чем старше мы становимся, тем слабее сосуды, а значит растет риск образования в них атеросклеротических бляшек. Пол также влияет на развитие атеросклероза. Мужчины до 50 лет предрасположены к атеросклерозу в 4 раза больше, чем женщины, потому, что женский организм защищен гормоном – эстрогеном. После наступления менопаузы у женщин резко падает уровень эстрогенов в крови, поэтому необходима гормональная терапия, которая поможет защитить организм от развития атеросклероза.

Что касается факторов, на которые мы можем и должны влиять, то тут стоит ожирение. Липиды, враги наших сосудов, появляются в организме вместе с едой. Лишний вес нам говорит о нарушениях питания, чревоугодии и отсутствии физических нагрузок

Профилактика атеросклероза начинается с изменения режима и содержания питания. Снизить калорийность блюд. Если вы потребляете жиры и не можете без них жить, животные жиры нужно заменить на растительные. В растительной пище содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые, как вы уже знаете, препятствуют образованию атеросклеротических бляшек. Употреблять больше вареной пищи и блюд, приготовленных на пару, вместо жаренной пищи.

Второй фактор невозможен без развития первого. Все потому, что в нетронутой стенке сосуда просто не могут происходить процессы, которые могут привести к атеросклерозу, а вот когда эта самая стенка повреждена, она становится плацдармом для холестерина. Холестерин вреден только в высокой концентрации. Насыщенные жирные кислоты и холестерин, смешиваясь, остаются на стенках сосудов и охотно там существуют. Именно из-за этих «жителей» в сосудах начинают образовываться атеросклеротические узлы. А вот лецитин, полиненасыщенные жирные кислоты и другие липиды вместе с белками крови образуют липопротеиды высокой плотности, которые в свою очередь не дают образовываться атеросклеротическим бляшкам.

Курение - какая, казалось бы, связь? Ведь холестерина в сигаретах нет. Но смолы и никотин, содержащиеся в них, способствуют разрушению внутренней оболочки сосудов, что приводит к их повреждению. А это, как известно, как раз и приводит к образованию атеросклероза.

Движение – это жизнь! Ведь недаром так говорят. Если вы двигаетесь мало, то ваш метаболизм замедляется, энергии вы тратите мало, а это создает условия для откладывания жирных кислот и холестерина в организме. Если нет времени на занятия спортом в тренажерном зале, хотите пешком 1-2 автобусные остановки, откажитесь от лифта и ходите по лестнице, плавайте, занимайтесь дома гимнастикой. Все это неотъемлемая часть профилактики атеросклероза.

Одним и разрушающим стенки сосудов факторов является этанол, содержащийся в алкоголе. Он разрушает стенки сосудов и изменяет липидный обмен, что ведет к росту уровня холестерина в крови.

Профилактика атеросклероза включает в себя: переход на здоровое питание, борьбу с лишними килограммами, отказ от алкоголя и курения, включение физических нагрузок и забота о своем организме. Если атеросклероз уже возник, стоит принимать препараты, снижающие уровень холестерина в крови.

Наполнить свою жизнь радостью от ощущения здоровья – потрясающее чувство! Здоровье человека на 50% определяет его образом жизни. Берегите себя и ведите здоровый образ жизни!

Зав. терапевтического отделения № 1

поликлиники № 2 Борисовской ЦРБ

Дорош М.В.