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1 мая - Международный « Астма – день»

29.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Проявляется свистящее дыхание, изредка даже слышимое на расстоянии; непродуктивный кашель; постоянная отдышка во время физической нагрузки или возникающая без явной причины; приступы удушья, вызванные затруднением поступления в легкие воздуха.

Приступы астмы могут провоцироваться разными факторами. Например: аллергенами, пылью, дымом, холодным воздухом, инфекционными заболеваниями, лекарствами, изжогой. Однако при некоторых заболеваниях (стенокардия, бронхит, дисфункция голосовых связок и др.) могут появляться симптомы, похожие на симптомы астмы, которые на самом деле не являются таковыми. Поэтому установление диагноза «астма» - непростая задача для врача.

Сегодня известны два главных фактора в возникновении астмы: наследственность и аллергия. Доказано, что например у 1/3 больных заболевание носит наследственный характер. Что касается аллергической природы астмы, то здесь причиной воспаления бронхов могут быть всевозможные аллергены (пух, перья, пыльца растений, перхоть и др.).

Причинами, вызывающими обострением астмы, т.е. приступы удушья, могут быть: инфекции (прежде всего ОРВИ), все те же аллергены, о которых говорилось выше. Физическая нагрузка, некоторые медикаменты (выделяют даже особую форму бронхиальной астмы–аспириновую), резкие запахи, холодный воздух, стрессы, волнение, желудочно-пищевой рефлекс.

Для лечения и профилактики бронхиальной астмы назначают различные лекарственные препараты, применяемые в аэрозолях, таблетках, инъекциях. Однако все же желательно свести прием медикаментов к минимуму, учитывая аллергическую природу заболевания. Лечение должно проводиться квалифицированным специалистом, и оно всегда строго индивидуально. Самолечение противоастматическими средствами без медицинского наблюдения может оказаться безрезультатными и даже ухудшить течение астмы.

Очень важно по возможности выявить первопричину заболевания и установить факторы, которые вызывают приступы, ведь очень часто болезнь поддерживается очагом инфекции и требует специализированного лечения. При выявлении аллергена неинфекционной природы необходимо попытаться полностью исключить контакты с ним, вплоть до перемены места работы и даже жительства.

Заведующая отделением пульмонологии УЗ «Борисосовская больница №2» Е.Ф.Муравлева

                                         

 
 
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По инициативе ВОЗ ежегодно 1 мая проводится Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой.Бронхиальная астма - это хроническое воспалительное заболевание...
 
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