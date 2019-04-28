Примите участие

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





15 мая на центральной площади города Дубровно впервые пройдет праздник ко Дню семьи «День семьи, любви и верности».

В программе праздника: театрализованное шествие участников районного конкурса на лучшую креативно оформленную детскую коляску «Парад колясок-2019», праздничный концерт «Любовь и верность — два крыла». На протяжении всего праздника будут работать: выставка-продажа; игровые аттракционы; игровая площадка; уличный перфоманс рисунка на асфальте «Мама, папа, я — дружная семья».

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе на лучшую креативно оформленную детскую коляску «Парад колясок-2019». Для этого необходимо подать заявку не позднее 12 мая 2019г. в отдел организационно-методической работы районного Дома культуры, или на электронный адрес: romc.dubrovno@mail.ru., (4-15-89)

К участию в конкурсе допускаются любые виды детских колясок, велосипедов. Их нужно оформить в любой технике с использованием дополнительных аксессуаров и приспособлений, которые не будут мешать движению коляски и создавать неудобство для ребенка и для окружающих. Характер дизайна должен быть позитивным и выдержанным с точки зрения эстетики и культуры. Детский транспорт оформ¬ляется участниками конкурса заранее за счет собственных средств. Приветствуется наличие у участников (родителей и детей) костюмов (элементов костюма), соответ¬ствующих тематике оформления коляски. Приветствуется группа поддержки.

Справки по телефону: 4-15-89 (РДК).