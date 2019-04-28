Кому звонить, какую сумку собрать? Пять первых шагов, которые должны сделать родные задержанного

Источник материала: Tut.by

TUT.BY уже рассказывал, что делать, если в дверь постучала оперативная группа, как вести себя во время обыска и как свидетель становится подозреваемым . В этот раз мы поговорим о близких задержанного. Что им нужно сразу сделать? Кому звонить, куда бежать? Как правильно собрать сумку в СИЗО? Какие продукты в изоляторе находятся в черном списке, а без чего не обойтись? Важные моменты разбираем с адвокатом Андреем Николаевым.

TUT.BY часто пишет об уголовных делах, которые заводят на людей, далеких от мира криминала. Обвиняемым может оказаться 82-летний пенсионер, продавший старое ружье , мама, чья дочка получила травму после падения с велосипеда в гололед , должностные лица, недосмотревшие коров , — столкнуться с правоохранительными органами, увы, может любой. В прошлом году журналисты TUT.BY на себе испытали, что такое обыски, задержания и допросы , и поняли: мы слишком плохо знаем свои права. Да, подготовиться к внезапному интересу силовиков невозможно. Но стоит заранее узнать, как действовать в такой ситуации. В новом проекте TUT.BY «Если к вам пришли» мы весь год будем в картинках разъяснять важные юридические моменты, с которыми может столкнуться каждый. Наш вымышленный герой — обычный 37-летний белорус, менеджер среднего звена Сергей Попавший. По нашей легенде, он оформлял по просьбе начальника сделку по поставке товара. Начальника подозревают в неуплате налогов, Сергея — в пособничестве. Наш герой в течение года пройдет путь от свидетеля до обвиняемого, побывает в ИВС и СИЗО, поучаствует в допросах, которые ведет подполковник Принципиальный, и судебных заседаниях. Защищать его будет адвокат Дорогой. Наши эксперты на примере истории Попавшего расскажут, как пережить подобные ситуации с минимальными потерями, какие законы стоит помнить каждому и как грамотно защищать свои права.

Шаг 1. Выяснить все фамилии и должности

Полная растерянность, дрожащие руки, подкашивающиеся ноги и в голове единственный вопрос: «Что делать?» Это состояние знакомо тем, чьи родные оказывались за решеткой, а близкие не понимали, куда бежать, кому звонить и где искать человека. В этой ситуации есть два плана действий, в зависимости от того, где и как проходило задержание.

— Например, если человека задерживают дома в 6 утра в присутствии родных, нужно узнать следующие данные: ФИО, место службы и контактные данные (мобильный или городской телефон) лиц, которые проводили задержание. Как правило, это оперативные сотрудники, — отмечает адвокат Андрей Николаев. — Они не всегда охотно представляются, тем не менее, стоит спросить. Есть и другой вариант. Во время обыска составляется протокол, где указаны фамилии оперативников. Если записи неразборчивы, попросите зачитать вслух.





Самое главное — узнать данные следователя, который расследует уголовное дело. Это, конечно, сделать проблематично. Не факт, что он будет присутствовать во время обыска, иногда следователь руководит действиями других, находясь в служебном кабинете. Значит связаться с ним будет легче, хотя застать его сразу по городскому телефону может не получиться. Как найти следователя? Спросите у оперативной группы, куда конкретно везут задержанного. Ответ «в Следственный комитет» — общий и мало поможет в дальнейшем поиске. Ведь есть центральный аппарат СК, управление по городу Минску, по областям. Нужно знать точное название органа, чтобы затем связаться с дежурной частью и уточнить информацию по следователю. Почему так важно быстро узнать, куда доставили вашего родственника? Для того, чтобы найти для него адвоката, которому он сможет доверять. Первые следственные действия с подозреваемым могут провести с участием защитника, назначенного через коллегию адвокатов. Как правило, задержанные весьма настороженно относятся к адвокатам, которые не наняты их родственниками, и могут сами принимать решения. Эти решения оказываются не всегда верными.

Шаг 2. Найти адвоката

Что делать, если вашего близкого задержали прямо на работе?

— Первый вариант — найти адвоката, а уже дальнейшими поисками он займется сам. Второй вариант — ждать звонка следователя, который в соответствии с законодательством в течение 12 часов должен уведомить близкого родственника о задержании. Чаще всего с семьей связывается адвокат по назначению, который присутствовал на следственных действиях и владеет информацией, — рассказывает Андрей Николаев.





Если так вышло, что вы не успели найти адвоката, заключить с ним соглашение, можно самостоятельно поискать защитника по назначению, который работает или работал с вашим близким человеком. Минские юридические консультации закреплены за определенным ведомствам, к примеру, адвокаты из Октябрьского района столицы — за Следственным управлением КГБ. Можно позвонить в любую юридическую консультацию с вопросом: «Мой муж (сын, брат, племянник) был задержан управлением КГБ по городу Минску. Подскажите, какая консультация закреплена за этим ведомством». Вам расскажут, а уже через приемную найти адвоката не составит проблем. Правда, нужно помнить: консультации работают до 18.00.

Как только вы узнали, какое ведомство ведет процесс, начинайте искать адвоката. Кстати, договор с защитником может заключить «иное лицо, действующее в интересах клиента» — это могут быть близкие задержанного, коллеги, друзья (ст. 27 «Закон об адвокатуре»). И для этого не нужно получать согласие задержанного.

Шаг 3. Собрать одежду и вещи первой необходимости

Что еще родным важно сделать в первый день, когда человека отправляют за решетку?

— Если его задерживают на работе в деловом костюме, понятно, в такой одежде будет неудобно в изоляторе временного содержания. Иногда, пока задержанный находится в СК, МВД или КГБ, можно привезти туда вещи первой необходимости: зубную пасту, щетку, спортивный костюм. И попросить следователя разрешить задержанному переодеться, — говорит адвокат.

Что же касается свиданий в СИЗО, прямого запрета на них нет, но увидеть своего близкого в первое время вряд ли получится. Особенно, если он не признает свою вину, не сотрудничает со следствием. Чаще всего свидания разрешают по окончании расследования уголовного дела, в любом случае этот вопрос решает следователь.

Еще один немаловажный вопрос — что делать, если человек должен ежедневно принимать таблетки? Их можно передать в изолятор временного содержания? По словам адвоката Андрея Николаева, велика вероятность, что таблетки изымут, окончательное решение — за врачом.

Шаг 4. Подстраховаться и не остаться без денег

Этот шаг стоит сделать еще до прихода силовиков. Люди, чьих родных когда-то задерживали, обращают внимание на то, что после обыска семья на время может остаться без денег. В ходе обыска могут изъять зарплатные карточки, наличные деньги, наложить арест на счет в банке, драгоценности, машины. Нередко окончательное решение о том, как распорядиться изъятым имуществом, принимает суд, который выносит приговор по уголовному делу. Судья решает: какие деньги, добытые преступным путем, какие — личные сбережения семьи. С чего снять арест, а что обратить в счет погашения иска. И универсального совета, как подстраховаться в этой ситуации, нет. На то, чтобы доказать происхождение денег или имущества, уйдет время.





Однако есть несколько рекомендаций для тех, кто подозревает, что оказался в поле зрения правоохранительных органов.

Например, наш герой Сергей Попавший накануне задержания силовиками, можно сказать, случайно подстраховался и отдал близким и друзьям то, что ему не принадлежит по документам. Например, теще — крупную сумму денег, которые она попросила хранить в наличных. Если бы деньги остались у Попавшего дома, доказать, что они ему не принадлежат, было бы невозможно.

Еще наш менеджер среднего звена вернул родной сестре драгоценности, которые лежали в его банковской ячейке. Уехав жить на некоторое время за границу, она передала брату кольца с бриллиантами, и Сергей Попавший во время очередного приезда сестры отдал ей украшения. Таким образом, ему не приходится доказывать, что деньги и бриллианты не его.

Шаг 5. Собрать сумку в СИЗО

Что можно передавать?

хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, конфеты, шоколад, мармелад, зефир, пастила, халва, печенье, вафли, торт вафельный, пряники, коржики, сушки, бублики, сухари, сахар (рафинад и песок), фруктоза.

колбасные изделия: сырокопченые, варено-копченые, полукопченые; мясные сырокопченые изделия; соленое сало.

растворимые бульоны, супы, вермишель и каши быстрого приготовления, чипсы, мюсли, зерновые хлопья.

растительное масло.

сыры твердые.

филе соленой рыбы, рыба солено-вяленая, рыба сушеная.

зелень свежая: лук, петрушка, салат, укроп.

овощи свежие: лук репчатый, чеснок, помидоры, огурцы, морковь, редис, перец.

фрукты: яблоки, груши, апельсины, мандарины, лимоны.

сухофрукты, цукаты, орехи очищенные (кроме мускатного ореха).

чай, кофе, какао.

Что нельзя передавать?

домашнюю еду (котлеты, пельмени, отбивные).

капусту.

клубнику — грейпфруты, бананы, изюм, чернослив.

копченую рыбу.

молочные продукты.

яйца.

курицу в любом виде.