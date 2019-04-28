В Кореличах выбрали «Семью года — 2019»

Источник материала: Полымя

Районный этап конкурса «Семья года — 2019» состоялся в пятницу в Молодежном центре культуры райцентра. За главный приз и возможность представлять Кореличчину на областном этапе поборолось пять семей. По итогу конкурса в номинации «Оригинальность и талант» лучшей оказалась семья Шкадовых. Они же получили приз от РО ОО «Белорусский союз женщин» за мужество, номинацию «Семья — хранитель традиций» забрала семья Демянович, Дубковы оказались самой активной семьей, а Кулак — самой музыкальной. Победу одержала семья Тюленевых.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

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