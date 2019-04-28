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150 часов общественных работ. Гродненец украл у ребёнка школьный рюкзак

29.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Нельзя поспорить с фактом, что камеры видеонаблюдения ощутимо помогают раскрытию преступлений и правонарушений, а также их предупреждению. Сегодня системами видеонаблюдения оборудованы торговые центры, банки, магазины, учреждения образования, питания и другие общественные места. Но почему-то некоторые, зная об этом, всё равно поддаются искушению присвоить что-нибудь чужое.

150 часов общественных работ. Гродненец украл у ребёнка школьный рюкзак

В тот день ребенок собрался покататься на самокате возле торгового центра. При нем был рюкзак, в котором находились мобильный телефон, зарядное устройство, наушники и ключи от квартиры. Чтобы рюкзак не мешал, мальчик решил положить его возле витрины, недалеко от входа в магазин. Вместе с друзьями он находился поблизости, поэтому у него и мысли не возникло, что кто-то сможет прихватить его вещи.

Тем временем мимо компании детей проходил мужчина. Он увидел лежащий рюкзак, поднял его и унес. Когда ребенок обнаружил, что портфель пропал, принялся вместе с друзьями искать его. Но поиски успехом не увенчались. Тогда, попросив телефон у одного из ребят, он набрал свой номер. В трубке послышалось: «Абонент временно недоступен». Ребенок не растерялся и направился к охраннику торгового центра. Объяснив ситуацию, он попросил посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На экране появилась движущаяся картинка: неизвестный мужчина сначала проходит мимо рюкзака, а потом возвращается, берет его и уходит. Вскоре милиция установила личность подозреваемого.

Мужчина быстро уехал с места преступления. Конечно же, он не обратился к администрации магазина и тем более не позвонил в милицию. Первым делом мужчина отключил телефон и достал из него сим-карту: чтобы никто не дозвонился. Рюкзак он спрятал в гараже, а мобильник, наушники, зарядное и ключи положил в бардачок автомобиля.

Суд признал мужчина виновным в тайном хищении имущества. На основании ч.1 ст. 205 УК ему назначено наказание в виде 150 часов общественных работ. Интересно, что мужчина ранее судим не был, он отец двоих детей.

grodnonews.by

 
 
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Нельзя поспорить с фактом, что камеры видеонаблюдения ощутимо помогают раскрытию преступлений и правонарушений, а также их предупреждению. Сегодня системами...
 
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