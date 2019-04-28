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Пинские синоптики предупредили о приближающихся ночных заморозках

29.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинские синоптики предупредили о приближающихся ночных заморозках
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 и 2 мая в ночные и утренние часы местами ожидаются заморозки до 0…-2ºС.

Синоптики рассказали о погоде за прошедшие трое суток. Средняя за сутки температура воздуха составила +17…+20°С, что на 6-9°С выше средних многолетних значений. 27 апреля ночью и днем в Пинске районе прошли дожди. Количество выпавших осадков составило менее 1 мм. Верхний 10-сантиметровый слой почвы находится в  слабо-увлажненном состоянии. Вода в реках прогрелась до 16 градусов.

 

 

30 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9ºС, в дневные часы столбики термометров покажут значения +13…+18ºС.

 

1 мая переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6ºС, местами заморозки до 0…-2ºС, днем +13…+18ºС.

2 мая характер погоды существенно не изменится, лишь ветер в дневные часы сменит направление на юго-западное, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7ºС, местами заморозки до 0…-2ºС, днем +13…+18ºС.

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