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"Белтелеком" 9 мая предоставит бесплатные звонки ветеранам войны

29.04.2019 14:46 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

"Белтелеком" 9 мая предоставит бесплатные звонки ветеранам войны
Фото из архива

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" 9 мая традиционно предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Бесплатные разговоры предоставляются автоматическим способом или с помощью телефониста с квартирных телефонов, абонентами которых являются герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны и некоторые другие категории лиц (полный список размещен на сайте "Белтелекома").

Чтобы сделать бесплатный звонок, нужно набрать номер вызываемого абонента самостоятельно или заказать разговор с помощью телефониста. Заказать бесплатный разговор 9 мая можно по телефонам: для абонентов Бреста и Брестской области - 8-18; Витебска и Витебской области - 8-18; Гомеля и Гомельской области - 8-13; Гродно и Гродненской области - 8-13; Минска и Минской области - 8-13, 8-18; Могилева и Могилевской области - 8-18.

Справки по бесплатным звонкам предоставляются по телефону единой справочно-информационной службы 153.

Кроме того, в честь праздника Дня победы "Белтелеком" предлагает специальные условия для подключения к ZALA.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" 9 мая традиционно предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси, сообщает...
 
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