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Победителей Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера" наградят 3 мая в Минске

29.04.2019 14:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Победителей Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера" наградят 3 мая в Минске
Фото из архива

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера" наградят 3 мая на ХХІІІ Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", сообщил на пресс-конференции министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"На конкурс представлено более 330 работ. Традиционно республиканские издания подали по 3-5 проектов. Все работы мы подробно рассмотрели, самые лучшие получат свои награды 3 мая", - сказал министр.

Он отметил, что в основном номинации XV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" традиционные, есть лишь некоторые нововведения. "У нас работало новое жюри и эксперты, которые постарались дать объективную оценку участникам. Победители 23 номинаций будут награждены дипломами и памятными знаками - символами конкурса "Золотая Литера", - добавил Александр Карлюкевич.

Национальный конкурс печатных средств массовой информации "Золотая Литера" проводится для республиканских и областных печатных СМИ, информационных агентств, районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ. Кроме того, можно было участвовать и индивидуально в таких номинациях, как "Лучший репортер республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств", "Лучший репортер районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ", "Лучший обозреватель", "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств", "Лучший фотокорреспондент районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ".

Гран-при вручат за "Лучший творческий проект года районных, городских, корпоративных и многотиражных печатных СМИ" и "Лучший творческий проект года республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств". Награжден будет и обладатель специального приза "За вклад в журналистику".

Основная цель конкурса - всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации Беларуси, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства печатных СМИ.

Учредителем конкурса выступает Министерство информации Беларуси. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера" наградят 3 мая на ХХІІІ Международной специализированной выставке...
 
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