Домушница зашла в чужую квартиру и украла кошелек. Хозяева были дома, но ничего не заметили

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали 26-летнюю девушку, которая воровала из незапертых квартир. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Девушка из ходила по подъездам многоэтажек в Минске, находила незапертую входную дверь и похищала вещи. Так, из одной из квартир она украла кошелек с 38 рублями и 20 долларами. Хозяева были дома, звуку открытой двери не придали особого значения.

Девушка приехала из Толочина, она нигде не работает. Ее уже судили за аналогичное преступление, она освободилась из мест лишения свободы в 2017 году. Материалы проверки передали во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета, там действиям фигурантки дадут правовую оценку.