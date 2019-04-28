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Домушница зашла в чужую квартиру и украла кошелек. Хозяева были дома, но ничего не заметили

29.04.2019 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали 26-летнюю девушку, которая воровала из незапертых квартир. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Девушка из ходила по подъездам многоэтажек в Минске, находила незапертую входную дверь и похищала вещи. Так, из одной из квартир она украла кошелек с 38 рублями и 20 долларами. Хозяева были дома, звуку открытой двери не придали особого значения.

Девушка приехала из Толочина, она нигде не работает. Ее уже судили за аналогичное преступление, она освободилась из мест лишения свободы в 2017 году. Материалы проверки передали во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета, там действиям фигурантки дадут правовую оценку.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка из Толочина уже была судима за аналогичное преступление, она освободилась из мест лишения свободы в 2017 году.
 
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