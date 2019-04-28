В Поставском районе при задержании пограничники ранили мужчину. Он в больнице, идет разбирательство

Источник материала: Tut.by

27 апреля возле границы с Литвой пограничники со стрельбой задержали мужчину, который пытался сбежать от преследования. Сейчас он находится в больнице, но его жизни ничего не угрожает. Об этом рассказал TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

По данным на сайте ГПК , вечером 27 апреля сотрудники Сморгонской пограничной группы заметили в погранзоне вблизи границы с Литвой человека. Он не остановился по требованию и пытался скрыться. В результате, после предупредительного выстрела в воздух, 30-летний мужчина получил огнестрельное ранение и попал в больницу.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал TUT.BY: применение оружия — крайняя мера, и применяется в ситуациях, когда того требует обстановка.

События развивались на территории Поставского района, вот что рассказали в ГПК:

«Когда с мужчиной велось разбирательство, к нему подоспел знакомый, который пытался увезти с места. Началось преследование, в результате машину остановили, но мужчины покинули авто и пытались скрыться. Пограничный отряд был вынужден применить оружие в соответствии с законодательством: после предупреждения-окрика „стой, стрелять буду“, а также предупредительного выстрела вверх», — рассказал Антон Бычковский.

Беглец получил ранение, ему на месте оказали первую медицинскую помощь — сделали перевязку. Сначала мужчину доставили в больницу в Поставах, а затем — перевели в 424-й главный военно-клинический центр Министерства обороны. Там он находится и сейчас. По данным ГПК, его состояние удовлетворительное и угрозы жизни нет.

Известно, что первый из мужчин не раз попадал в поле зрения пограничников. На его счету — много правонарушений (включая нарушение погранрежима), а также судимости по уголовным статьям. Второй тоже неоднократно привлекался к административной ответственности, а также есть судимости по «уголовке».

«Оба мужчины — жители приграничной зоны, и в курсе правил пребывания вблизи границы. В органах пограничной службы имелась информация о том, что они причастны к перемещению товарно-материальных ценностей через границу», — добавили в ГПК.

Продолжается разбирательство по поводу пребывания мужчины в погранзоне, позже раненого в ходе задержания.