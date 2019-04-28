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Правительство приняло допмеры по обеспечению пожарной безопасности

29.04.2019 15:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Правительство приняло допмеры по обеспечению пожарной безопасности
Фото из архива

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров принял постановление от 26 апреля 2019 года №264 "О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Документом вводится режим повышенной готовности функционирования Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные органы возложена обязанность создать на территориальном уровне рабочие группы (штабы), включив в них в том числе представителей организаций, осуществляющих контроль и управление мероприятиями по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (пожаров).

Данным органам и организациям необходимо организовать постоянный мониторинг складывающейся обстановки в отношении пожарной безопасности, в том числе с привлечением авиации ДОСААФ. Должны быть приведены в полную готовность силы и средства для тушения пожаров.

Во время действия режима повышенной готовности функционирования Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций должно быть обеспечено круглосуточное дежурство работников государственной лесной охраны (лесничеств) и незамедлительная реализация комплекса мер, предусмотренных законодательством.

Местным исполнительным и распорядительным органам поручено принять решения о введении запрета на посещение гражданами лесов, въезд на территорию лесного фонда транспорта, проведение на территории лесного фонда работ, охоты, а также инициировать привлечение населения, трудовых коллективов и внештатных пожарных формирований к работе по предупреждению пожаров в лесах и на торфяниках.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров принял постановление от 26 апреля 2019 года №264 "О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности", сообщает...
 
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