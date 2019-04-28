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Горисполком не разрешил очередной митинг «Брестчане против свинца 43.0» 1 мая в Бресте
29.04.2019 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В социальных сетях и СМИ Бреста появилась информация о том, что брестские активисты готовят митинг против завода АКБ в связи — и, мол, от местных органов власти возражений не поступало. В горисполкоме
По информации, предоставленной чиновниками, 19 апреля в горисполком действительно поступило заявление о проведении митинга «Брестчане против свинца 43.0» на площадке у сцены в Парке воинов-интернационалистов в Бресте 1 мая.
Но заявителям 26 апреля был отправлен по почте ответ, в котором сообщалось, что «в связи с проведением в указанном месте запланированного ранее мероприятия (посвящено Празднику труда и 115-летию профсоюзного движения в Беларуси), руководствуясь Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“, проведение митинга 1 мая 2019 года по указанному адресу не допускается».
«Сегодня в 11.50 по телефону руководитель отдела идеологии Брестского горисполкома Геннадий Иванчин проинформировал меня о том, что письмо о митинге 1 мая нам высылалось 26 апреля, но, возможно, в связи с предпраздничными днями не было своевременно нам доставлено. Мы договорились встретиться сегодня после 15.00, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию», —
«По поводу митинга 1 мая из горисполкома мне никаких писем не поступало. Пришло уведомление, что есть письмо из Брестского райисполкома (активисты уведомляли власти района о проведении митинга на стадионе в Тельмах), я его еще не забирал. Все ответы по митингам из горисполкома до сих пор приносили домой заказными письмами», — рассказал «БГ» второй заявитель митинга Михаил Галузо.
Напомним, почти полтора года в Бресте и Брестском районе
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Напомним, почти полтора года в Бресте и Брестском районе продолжается общественная кампания против аккумуляторного завода.
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